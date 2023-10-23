Как купить идеальное пальто: 6 пунктов от стилиста, которые помогут избежать ошибки

Несколько простых правил помогут вам выбрать пальто, которое вы сможете носить вне зависимости от модных тенденций, ведь классика – вне времени всегда.

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Пальто – неотъемлемая часть осеннего и зимнего гардероюа, да и в первые недели весны оно незаменимо. Существует множество самых разнообразных фасонов этой вещи, так же, как и ее цветов, фактур и способов отделки. Если вы еще не определились, какое пальто купить, чтобы всегда в нем выглядеть элегантно и вневременно, известный украинский стилист Оксана Мацькив назвала шесть важных моментов. Избежав их при покупке, вы сможете получить пальто, которое сможете смело назвать вечной классикой и носить не один сезон.

Слишком короткий и узкий силуэт.

Такой силуэт не только лишает свободы движений, но и не позволяет утеплиться. Ведь утепление – это всегда о количестве слоев.Чтобы их уместить, нужно иметь пространство между телом и изделием, которое вы носите, особенно если это – верхняя одежда.

Короткое пальто смотрится красиво, но не согреет в холодную погоду Фото: Скриншот

Пальто с горжеткой

Горжетка – это мех, который бывает на воротнике пальто. Такие модели выглядят дорого-богато, но стилист советует избегать их или, в крайнем случае, выбирать пальто, где горжетка отстегивается.

Лацканы

Подбирая пальто с лацканами, всегда учитывайте соразмерность лица и лацканов. Избегайте любых лацканов сложного кроя, а также слишком широких, слишком узких, слишком удлиненных. Визуально они отсылают в 60-70-ые годы, поэтому такое пальто не будет универсальным, поскольку всегда нужны будут вещи, которые его "спасут".

Выбирая пальто с лацканами, стоит помнить, что оно не будет универсальным Фото: @raffinato_

Приталенные пальто

Приталенные пальто – не самая универсальная модель пальто, поскольку не позволяет в достаточной мере утеплиться. И еще самый худший вариант, который часто встречается, – структурированные жесткие пальто с подкладками, в комплекте с которыми идет ремень, тоже не менее жесткий. Завязав его, вы добавляете себе 10 сантиметров в талии и 10 килограммов к весу. Структурированные жесткие пальта с подкладкой не должны быть с ремнем.

Пальто на молнии

Молния – это то, что может испортить любой предмет гардероба. Пальто – пик утонченности верхней одежды, и оно не может сочетаться с молнией. Избегайте этого сочетания всеми возможными способами.

Пальто на молнии и с накладными карманами контрастного цвета – не из классического репертуара Фото: @modnomagaz

Обилие декора

Чем проще изделие – тем лучше. Сочетание разных тканей, наслоение накладных карманов с другой фактурой ткани или другого цвета, большое количество блестящих пуговиц, которые сверкают, удешевляют вещь. Пальто должно идти либо с пуговицами либо вообще без них.

Ранее Фокус писал, какие пальто носят Кейт Миддлтон и Меган Маркл.