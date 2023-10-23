Як купити ідеальне пальто: 6 пунктів від стиліста, які допоможуть уникнути помилки

Кілька простих правил допоможуть вам вибрати пальто, яке ви зможете носити незалежно від модних тенденцій, адже класика — поза часом завжди.

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Пальто — невід'ємна частина осіннього і зимового гардероюа, та й у перші тижні весни воно незамінне. Існує безліч найрізноманітніших фасонів цієї речі, так само, як і її кольорів, фактур і способів оздоблення. Якщо ви ще не визначилися, яке пальто купити, щоб завжди в ньому мати елегантний і позачасовий вигляд, відомий український стиліст Оксана Мацьків назвала шість важливих моментів. Уникнувши їх під час купівлі, ви зможете отримати пальто, яке зможете сміливо назвати вічною класикою і носити не один сезон.

Занадто короткий і вузький силует.

Такий силует не тільки позбавляє свободи рухів, а й не дає змоги утеплитися. Адже утеплення — це завжди про кількість шарів, щоб їх умістити, потрібно мати простір між тілом і виробом, який ви носите, особливо якщо це — верхній одяг.

Коротке пальто має гарний вигляд, але не зігріє в холодну погоду Фото: Скриншот

Пальто з горжеткою

Горжетка — це хутро, яке буває на комірі пальта. Такі моделі мають дорогий-багатий вигляд, але стиліст радить уникати їх або, в крайньому разі, обирати пальта, де горжетка відстібається.

Лацкани

Підбираючи пальто з лацканами, завжди зважайте на відповідність обличчя і лацканів. Уникайте будь-яких лацканів складного крою, а також занадто широких, занадто вузьких, занадто подовжених. Візуально вони відсилають у 60-70-ті роки, тому таке пальто не буде універсальним, оскільки завжди потрібні будуть речі, які його "врятують".

Обираючи пальто з лацканами, варто пам'ятати, що воно не буде універсальним Фото: @raffinato_

Приталені пальта

Приталені пальта — не найуніверсальніша модель пальта, оскільки не дає змоги достатньою мірою утеплитися. І ще найгірший варіант, який часто трапляється, — структуровані жорсткі пальта з підкладками, в комплекті з якими йде ремінь, теж не менш жорсткий. Зав'язавши його, ви додаєте собі 10 сантиметрів у талії та 10 кілограмів до ваги. Структуровані жорсткі пальта з підкладкою не повинні бути з ременем.

Пальто на блискавці

Блискавка — це те, що може зіпсувати будь-який предмет гардероба. Пальто — пік витонченості верхнього одягу, і воно не може поєднуватися з блискавкою. Уникайте цього поєднання всіма можливими способами.

Пальто на блискавці та з накладними кишенями контрастного кольору — не з класичного репертуару Фото: @modnomagaz

Велика кількість декору

Що простіший виріб — то краще. Поєднання різних тканин, нашарування накладних кишень з іншою фактурою тканини або іншого кольору, велика кількість блискучих ґудзиків, які виблискують, здешевлюють річ. Пальто має йти або з ґудзиками, або взагалі без них.

Раніше Фокус писав, які пальта носять Кейт Міддлтон і Меган Маркл.