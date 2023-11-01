Жена Виктора Павлика рассказала сколько зарабатывает в месяц

Екатерина Репяхова предлагает подписчикам приобрести ее курс.

Жена Виктора Павлика, Екатерина Репяхова запустила свой авторский курс по заработку в популярной соцсети Instagram. Приобрести обучение блогерка предлагает за 599 гривен. Она уверяет, что 20 процентов от продажи инфопродукта будут направлены на помощь ВСУ. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

instagram.com/repyahovakate

Екатерина призналась, что зарабатывает 7000 долларов в месяц, то есть, 253 682 гривны с помощью Instagram. Девушка рекламирует различные товары и бренды.

Заметим, что в 2022 году Репяхова запустила свой собственный интернет-магазин детской одежды. Однако, еще полгода назад она отметила, что этот предпринимательский проект пока не приносит ей финансового дохода. По ее словам, для достижения рентабельности нужно работать не менее трех лет, и только после этого магазин начнет приносить не только возврат вложенных средств, но и прибыль.

"Руководство "Блог с нуля" — это ваше первое знакомство со сферой блогинга. Если вы хоть раз в жизни представляли себя на месте блогера, тогда вам стоит прочитать это небольшое пособие. Если вы конечно доверяете мне и разделяете со мной мои ценности. Также стоит помнить, что сегодня через инстаграм продается все, и не обязательно вести страницу с утра до вечера, чтобы зарабатывать в этой соцсети.", — заверила блогерша.

Жена артиста планирует продавать свой курс на постоянной основе и гарантирует, что цена на него не будет расти.

Напомним, что Павлик отреагировал на скандал вокруг его жены.