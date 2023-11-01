"Мое все": Бруклин Бекхэм поздравил Николу Пельтц с годовщиной отношений (фото)

Звездная пара вместе с 2019 года, а поженилась в апреле 2022 в поместье отца актрисы в Палм-Бич.

24-летний британский повар и фотограф Бруклин Бекхэм трогательно поздравил жену, 28-летнюю американскую актрису Николу Пельтц, с годовщиной отношений. Архивными кадрами и словами сын Дэвида Бекхэма делится в Instagram.

"Дорогая Никола. Последние 4 года были самыми удивительными годами моей жизни. Ты дополняешь мою жизнь. Ты мое все, и я не могу дождаться, чтобы провести остаток своей жизни с тобой", — написал первенец Виктории Бекхэм и в очередной раз признался жене в любви.

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В частности, Бруклин поделился совместными кадрами с Николой во время визита в Токио. Они двое позировали в темных джинсах и светло-розовом верхе: актриса выбрала куртку, а кулинар — худи Celine.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Виктория Бекхэм присоединилась к поздравлениям, оставив в комментариях к публикации ряд эмодзи в виде розовых сердечек.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

В свою очередь дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца также поздравила мужа с важной датой.

"С 4 годовщиной, крошка. Я тебя очень люблю. Спасибо за то, что ты самый лучший муж, ты делаешь меня такой счастливой. Мне нравится быть твоей женой", — написала Никола.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Никола и Бруклин поженились в апреле 2022 года. Церемония прошла в поместье отца актрисы в Палм-Бич. А сделал предложение Бекхэм еще летом 2020.

Напомним, сколько татуировок сейчас есть на теле Бруклина Бекхэма и какую часть он посвятил возлюбленной.

Также Фокус писал о детском фото Николы Пельтц, которым поделился ее муж в соцсети.