Бруклин Бекхэм показал Николу Пельтц в детстве (фото)

Звездная пара поженилась в апреле 2022 года в поместье в Палм-Бич.

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24-летний повар и фотограф Бруклин Бекхэм поделился детским фото своей жены Николы, 28. Снимок сын Виктории и Дэвида Бекхэмов опубликовал в Instagram с более 16 млн подписчиков.

Бруклин выложил в Stories фото американской актрисы в детстве. Дочь миллиардера Нельсона Пельтца стоит боком к камере и демонстративно смотрит прямо в объектив, а ее губы немного надуты.

"Моя королева", — прокомментировал фото муж Николы.

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Никола Пельтц в детстве Фото: Instagram brooklynbeckham

Звезда экрана и наследник звездной четы Бекхэм поженились в апреле 2022 года. Церемония прошла в имении отца Николы, американского миллиардера Нельсона Пельтца, в Палм-Бич. А предложение Бруклин сделал еще летом 2020.

Сейчас общих детей у знаменитостей нет. Они планируют запустить свое реалити-шоу, однако, когда именно это произойдет, пока неизвестно. По словам инсайдера, Netflix уже проявили интерес к этой идее.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Напомним, какую недвижимость имеют актриса и ее возлюбленный.

Также Фокус писал о скандале с организаторами свадьбы Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма.