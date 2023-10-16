Бруклин Бекхэм показал Николу Пельтц в детстве (фото)
Звездная пара поженилась в апреле 2022 года в поместье в Палм-Бич.
24-летний повар и фотограф Бруклин Бекхэм поделился детским фото своей жены Николы, 28. Снимок сын Виктории и Дэвида Бекхэмов опубликовал в Instagram с более 16 млн подписчиков.
Бруклин выложил в Stories фото американской актрисы в детстве. Дочь миллиардера Нельсона Пельтца стоит боком к камере и демонстративно смотрит прямо в объектив, а ее губы немного надуты.
"Моя королева", — прокомментировал фото муж Николы.Важно
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Звезда экрана и наследник звездной четы Бекхэм поженились в апреле 2022 года. Церемония прошла в имении отца Николы, американского миллиардера Нельсона Пельтца, в Палм-Бич. А предложение Бруклин сделал еще летом 2020.
Сейчас общих детей у знаменитостей нет. Они планируют запустить свое реалити-шоу, однако, когда именно это произойдет, пока неизвестно. По словам инсайдера, Netflix уже проявили интерес к этой идее.
Напомним, какую недвижимость имеют актриса и ее возлюбленный.
Также Фокус писал о скандале с организаторами свадьбы Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма.