Бруклін Бекхем показав Ніколу Пельтц у дитинстві (фото)

Зіркова пара одружилася у квітні 2022 року у маєтку в Палм-Біч.

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24-річний кухар та фотограф Бруклін Бекхем поділився дитячим фото своєї дружини Ніколи, 28. Знімок син Вікторії та Девіда Бекхемів опублікував в Instagram з понад 16 млн підписників.

Бруклін виклав у Stories фото американської акторки в дитинстві. Донька мільярдера Нельсона Пельтца стоїть боком до камери і демонстративно дивиться прямо в об'єктив, а її губи трохи надуті.

"Моя королева", — прокоментував фото чоловік Ніколи.

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Нікола Пельтц у дитинстві Фото: Instagram brooklynbeckham

Зірка екрану та спадкоємець зіркового подружжя Бекхем одружилися у квітні 2022 року. Церемонія пройшла в маєтку батька Ніколи, американського мільярдера Нельсона Пельтца, у Палм-Біч. А освідчився Бруклін ще влітку 2020.

Наразі спільних дітей у знаменитостей немає. Вони планують запустити своє реаліті-шоу, проте, коли саме це станеться, наразі невідомо. За словами інсайдера, Netflix вже виявили цікавість до цієї ідеї.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Нагадаємо, яку нерухомість мають акторка та її коханий.

Також Фокус писав про скандал з організаторами весілля Ніколи Пельтц та Брукліна Бекхема.