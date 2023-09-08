Нікола Пельтц показала трендову спідницю на осінь 2023 (фото)

Зірка екрану надихнулася трендами 90-х.

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28-річна американська акторка Нікола Пельтц приміряла джинсову мініспідницю. Знімком невістка Вікторії Бекхем ділиться у своєму Instagram.

Наслідувавши тренди 90-х, зірка екрану поділилася фотографією, на якій одягнена в суперкоротку, легку джинсову мініспідницю з потертого деніму. Акторка позує зі своєю подругою, яка в цей момент продемонструвала класичні джинси та напівпрозорий топ.

Дружина Брукліна Бекхема поєднала спідницю з укороченим чорним топом з довгими рукавами, золотими манжетами на рукавах і своїми улюбленими масивними золотими сережками-кільцями.

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У 2023 році мікроспідниці повертаються в моду — це один із численних трендів дев’яностих і нульових, які відновилися в останні роки. Раніше ми писали про трендові фасони спідниць на осінь 2023 року.

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Нікола Пельтц з подругою Фото: Скриншот

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем одружилися у квітні 2022 року. Весілля пройшло в маєтку батька акторки, американського мільярдера Нельсона Пельтца, у Палм-Біч.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham/instagram

Нагадаємо, Нікола Пельтц та менша сестра Селени Гомес підстригли Брукліна Бекхема.

Також Фокус писав про плани родини Ніколи Пельтц пожертвувати гроші Україні.