Никола Пельтц показала трендовую юбку на осень 2023 (фото)

Звезда экрана вдохновилась трендами 90-х.

Related video

28-летняя американская актриса Никола Пельтц примерила джинсовую мини-юбку. Снимком невестка Виктории Бекхэм делится в своем Instagram.

Подражая трендам 90-х, звезда экрана поделилась фотографией, на которой одета в суперкороткую, легкую джинсовую мини-юбку из потертого денима. Актриса позирует со своей подругой, которая в этот момент продемонстрировала классические джинсы и полупрозрачный топ.

Жена Бруклина Бекхэма сочетала юбку с укороченным черным топом с длинными рукавами, золотыми манжетами на рукавах и своими любимыми массивными золотыми серьгами-кольцами.

Важно

Отдых на море и элитная недвижимость: как живут Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

В 2023 году микроюбки возвращаются в моду — это один из многочисленных трендов девяностых и нулевых, которые возобновились в последние годы. Ранее мы писали о трендовых фасонах юбок на осень 2023 года.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Никола Пельтц с подругой Фото: Скріншот

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм поженились в апреле 2022 года. Свадьба прошла в поместье отца актрисы, американского миллиардера Нельсона Пельтца, в Палм-Бич.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham/instagram

Напомним, Никола Пельтц и младшая сестра Селены Гомес подстригли Бруклина Бекхэма.

Также Фокус писал о планах семьи Николы Пельтц пожертвовать деньги Украине.