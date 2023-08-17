Мини, кожаные и металлик: главные тренды юбок на осень 2023 года

В холодный период года стоит позаботиться о наличии теплых вещей в гардеробе, однако не прощайтесь с юбками до весны.

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Несмотря на то, что осенью становится прохладнее, а наши образы становятся многослойными и уютными, не стоит отказываться от юбок. С ними можно создавать разнообразные осенние аутфиты, как для ранней осени, так и поздней. О трендах юбок на осень 2023 года рассказывает Фокус.

Металлик

Модными будут юбки металлик. Они продолжают ощущение лета и вечеринок и всегда привлекают внимание в любом образе, став его изюминкой.

Юбки металлик могут быть как мини, так и длиннее. Вы можете экспериментировать с образами и аксессуарами к ним.

Принтованные

Принты на юбках могут быть разных дизайнов и оттенков. Это идеальный вариант для самовыражения, если вы не хотите слиться с массой и задавать собственные тренды.

Стоит обратить внимание на животные принты, которые время от времени возвращаются в моду.

Юбки с плиссировкой

Такие юбки помогут создать элегантный осенний образ с "парижским шиком".

Летом 2023 были популярными короткие модели плиссе, в осенне-зимнем периоде стоит остаться верным классике — плиссированным юбкам А-силуэта длины миди.

Отметим, что трендовыми осенью и зимой 2023 года станут плиссированные юбки ярких оттенков и в блестящей отделке.

Меховые юбки

Совместить стиль и комфорт во время холодного периода года поможет меховая юбка, особенно с принтом в клетку.

Лаконичные, комфортные и утепленные юбки очень подходят для повседневных осенне-зимних образов 2023 года.

Мини-юбки

Если вы осенью скучаете по лету и возможности носить короткие юбки, в этом году смело можете продолжать летнюю традицию, ведь в 2023 они будут особенно трендовыми. Только советуем обращать внимание на температурный режим и утепляться ради вашего же здоровья.

Кожаные юбки

Бесспорно, главным трендом нового сезона становятся кожаные юбки. Вещи из искусственной кожи выглядят эффектно и стильно. Трендовыми будут разнообразные фасоны кожаных юбок — короткие с заклепками, карандаши с высокими разрезами, юбки на запах, длинные с поясом и тому подобное.

Стеганые юбки

Стеганая одежда всегда выглядит оригинально и интересно. Осенью 2023 модными будут короткие юбки фасона трапеция средней посадки. Также советуем обратить внимание именно на светлые варианты юбок. Хотя трендовыми также будут темные оттенки.

Вязаные юбки

Вязаная одежда будет как трендовой, так и теплой, что особенно важно для сезона осень-зима. Советуем обратить внимание на варианты миди разнообразных оттенков.

Напомним, какую сумку выбрать осенью 2023 года.

Также Фокус писал об антитрендах осени 2023 среди джинсов.