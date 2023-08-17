Міні, шкіряні та металік: головні тренди спідниць на осінь 2023 року

У холодний період року варто подбати про наявність теплих речей у гардеробі, проте не прощайтесь зі спідницями до весни.

Related video

Попри те, що восени стає прохолодніше, а наші образи стають багатошаровими та затишними, не варто відмовлятися від спідниць. З ними можна створювати різноманітні осінні аутфіти, як для ранньої осені, так і пізньої. Про тренди спідниць на осінь 2023 року розповідає Фокус.

Металік

Модними будуть спідниці металік. Вони продовжують відчуття літа та вечірок та завжди привертають увагу в будь-якому образі, ставши його родзинкою.

Спідниці металік можуть бути як міні, так і довшими. Ви можете експериментувати з образами та аксесуарами до них.

Принтовані

Принти на спідницях можуть бути різних дизайнів та відтінків. Це ідеальний варіант для самовираження, якщо ви не хочете злитися з масою та задавати власні тренди.

Варто звернути увагу на тваринні принти, які час від часу повертаються в моду.

Спідниці з плісируванням

Такі спідниці допоможуть створити елегантний осінній образ з "паризьким шиком".

Влітку 2023 були популярними короткі моделі плісе, в осінньо-зимовому періоді варто залишитися вірним класиці — плісированим спідницям А-силуету міді довжини.

Зазначимо, що трендовими восени і взимку 2023 стануть плісировані спідниці яскравих відтінків і в блискучому оздобленні.

Хутряні спідниці

Поєднати стиль та комфорт під час холодного періоду року допоможе хутряна спідниця, особливо з принтом у клітинку.

Лаконічні, комфортні і утеплені спідниці дуже підходять для повсякденних осінньо-зимових образів 2023 року.

Мініспідниці

Якщо ви восени сумуєте за літом та можливістю носити короткі спідниці, цього року сміливо можете продовжувати літню традицію, адже у 2023 вони будуть особливо трендовими. Лише радимо звертати увагу на температурний режим та утеплюватися задля вашого ж здоровʼя.

Шкіряні спідниці

Безперечно, головним трендом нового сезону стають шкіряні спідниці. Речі зі штучної шкіри виглядають ефектно і стильно. Трендовими будуть різноманітні фасони шкіряних спідниць — короткі фасони із заклепками, олівці з високими розрізами, спідниці на запах, довгі з поясом тощо.

Стьобані спідниці

Стьобаний одяг завжди виглядає оригінально та цікаво. Восени 2023 модними будуть короткі спідниці фасону трапеція середньої посадки. Також радимо звернути увагу саме на світлі варіанти спідниць. Хоча трендовими також будуть темні відтінки.

Вʼязані спідниці

Вʼязаний одяг буде як трендовим, так і теплим, що особливо важливо для сезону осінь-зима. Радимо звернути увагу на варіанти міді різноманітних відтінків.

Нагадаємо, яку сумку обрати восени 2023.

Також Фокус писав про антитренди осені 2023 року серед джинсів.