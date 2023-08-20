Наймодніші сумки осені 2023. Червоні, пухнасті та клатчі

Нехай трендів багато, але сумка — це ще й функціональний аксесуар, тож вона має бути зручною, а не тільки красивою.

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Сумки також схильні до моди, як і інші аксесуари. Свого часу в моді були крихітні сумочки, в які насилу поміщалася навіть губна помада. В епоху пандемії люди й зовсім не виходили з дому, а зараз у моду знову повертаються об'ємні сумки, у які влізе все, що може знадобитися протягом дня, який ви проводите поза домом.

Зараз на перше місце виходить якість. Стилісти рекомендують не купувати десятки сумок, йдучи на поводу свого миттєвого пориву, а обмежиться кількома, які точно не вийдуть з моди роками і прослужать довго.

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Фокус зібрав головні тренди сумок, які будуть актуальні восени 2023 року і, скоріше за все, так вам сподобаються, що ви не розлучитеся з ними.

Червоні сумки

Дизайнери представили безліч вогненно-червоних сумок на осінь/зиму 2023 року: від сумок через плече до клатчів і сумок-кроссбоді. Червона сумка може бути будь-якого розміру і фасону, але червоний — це універсальний колір, який приверне увагу, підкреслить образ у чорному кольорі і додасть елегантності, якщо ви одягнете джинси.

Червона сумка — у трендах сезону осінь 2023

Нехай червоний здається не таким вже екстравагантним кольором, але червона сумочка, як і маленька чорна сукня — це класика, якій варто опинитися у вашому гардеробі.

Ручки-ланцюжки

Ручки-ланцюжки цього сезону додали родзинки сумкам Loewe, Victoria Beckham і Louis Vuitton. Сприймайте всюдисущу металеву фурнітуру як прикрасу для своєї сумки і як шикарний спосіб прикрасити навіть найпростіший образ.

Сумка з ланцюжком — головний тренд сезону осінь 2023

Сумка з ланцюжком — головний тренд сезону осінь 2023

Цікаво, але першу дамську сумку на ланцюжку створила Коко Шанель, з успіхом повернувшись у світ моди 1954 року. Тоді пані носили ридикюлі і тримали їх у руках, а у Коко руки були частіше зайняті, ніж вільні. Тож вона приробила ланцюжки до сумки і повісила її на плече. З чуток, вона навіть вставляла в ланки ланцюга сигарету, коли їй терміново потрібно було звільнити руки.

Клатч

За останні кілька років клатч відійшов на другий план, але знову повернувся на подіуми сезону осінь-зима 2023 року, хоча й мав дещо інакший вигляд, ніж ті версії, які ви, можливо, пам'ятаєте, бачили в нічних клубах приблизно 2008 року.

Клатч — головний тренд сезону осінь 2023

Клатч — головний тренд сезону осінь 2023

З клатчем, вся справа в тому, як ви його носите, і восени 2023 року клатч не означає — маленька сумочка, яку потрібно тримати в руках. Сьогодні це об'ємна і зручна сумка, яку носять під пахвою.

Об'ємна сумка XXL

Саме та сумка, в яку влізе буквально все необхідне в трендах цієї осені.

Об'ємні сумки — у трендах осені 2023 року

Натхненницею цього стилю, безсумнівно, стала Джейн Біркін, яка отримувала в подарунок чергову зручну сумку на своє ім'я і носила її з елегантною недбалістю, вміщуючи в неї все: від документів до спонтанних покупок. Не потрібно впорядковувати свої речі — ці сумки досить місткі, щоб вмістити все ваше життя.

Сумки з ефектом крокодилової шкіри

Звичайно, зараз використовувати справжню шкіру крокодила неетично і великі бренди відмовляються від цієї практики. Але еко-шкіра, що імітує справжню — у трендах.

Сумка "під крокодила" — у трендах осені 2023 року

До того ж тепер вона може бути будь-якого кольору: від скромного чорного, до сяючого сріблястого.

І варто зазначити, що ця тенденція торкнулася не тільки сумок: у моді цієї осені плащі, тренчі, куртки, чоботи і туфлі з ефектом крокодилячої шкіри.

Блискуча сумка

Металік не виходить з моди, а тільки набирає обертів. Він присутній у манікюрі, в одязі, взутті, і сумки ніяк не могли бути виключені з цього списку.

Сумка кольору металік — у трендах осені 2023 року

Маленькі сумочки, що нагадують диско-куля, великі сумки, схожі на пакети з фольги, звичні класичні моделі в несподіваному виконанні, одне слово, є з чого вибрати.

Сумка кольору металік — у трендах осені 2023 року

Сумка кольору металік додасть несподіваний акцент у денний образ і додасть диско-енергетики у вечірній.

Хутряні сумки

Минулої осені все було в замші, але цього сезону хутро бере на себе ініціативу. З'явилися всілякі хутра — на сандалях, на лацканах, а тепер і на сумках. Для тих, хто не зовсім готовий вдягнути гігантську шубу, плюшеві сумки — ідеальний спосіб зануритися в тренд, не перестараючись.

Хутряні сумки в трендах осені 2023 року Фото: Getty Images

Бренди створюють сумки з овчини, або використовують штучне хутро, що імітує справжнє, або зовсім схоже на щось інопланетне.

Але пухнасті м'які сумки — тренд осені 2023, який явно збережеться і до зими. Є щось таке затишне в хутряному клатчі. Популярність цього тренду в тому, що така сумочка — це "легальний" спосіб винести на вулицю свою улюблену подушку.

Маленька ручка зверху

Сумочки з маленькими ручками зверху з'явилися раніше, ніж довгі ремінці через плече. Таку сумочку носила Грейс Келлі, прикриваючи свій живіт і приховуючи вагітність. Їм віддавала перевагу Одрі Хепберн. Така сумочка передбачає, що у вас досить вільні руки, щоб одну з них зайняти невеликою елегантною сумочкою класичної форми.

Сумка з короткою ручкою

"Витончені, розкішні сумки з ручками зверху — ключові силуети цього сезону", — каже модний експерт Тіффані Хсу з Mytheresa.

Сумка з короткою ручкою

Класика середини минулого століття в сучасній інтерпретації дає змогу створювати жіночні елегантні образи.

Божевільний дизайн

Якщо досі тренди сумок осені 2023 були про зручність, колір та місткість. То ще один тренд, який, насправді завжди був у моді, це дивний, або божевільний дизайн.

Офіційний дозвіл на "божевільний" дизайн дав бренд Hermès, коли випустив нечувано дорогі сумочки у вигляді свого власного бутика.

Сумка Hermès Фото: Instagram Hermes

Цілий будинок носити в руках необов'язково, але якщо хочете долучитися до цього модного божевілля, то почніть з сумочок у формі сердець, кошиків, або куль. Словом, внесіть у свій образ трохи хуліганства.

Сумочки з шаленим дизайном — у трендах осені 2023 року

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, кому дісталися сумки, що належали Джейн Біркін. Виявилося, що їх було продано на аукціонах, а гроші вирушили на благодійність.

Але сумка Біркін, яку носила та, хто її створив, — це надто дорога й унікальна річ у світі моди, тож тільки одна власниця унікального аксесуара наважилася розповісти про свою покупку.