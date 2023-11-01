Королева Камилла появилась на государственном банкете в нежно-голубом ансамбле и бриллиантах

Королева носит на торжественных мероприятиях вещи своего любимого модного дома Anna Valentine.

Король Великобритании Чарльз III и его супруга Камилла отправились с официальным визитом в Кению, где по этому случаю для монаршей четы президент принимающей страны Уильям Руто и его жена устроили государственный банкет, пишет Hello.

На мероприятие Ее Величество надела голубую топ-тунику и брюки в стиле палаццо от своего любимого бренда Anna Valentine. Из украшений она выбрала бриллиантовый браслет со слоном, колье и бриллиантовое колье со змеей от Van Cleef & Arpels, которое когда-то принадлежало ее бабушке.

Король выглядел элегантно в темном костюме, белой рубашке и сером галстуке.

Король и королева в сопровождении президента Кении Уильяма Руто Фото: Getty

Меню ужина состояло из восьми блюд, включая омаров Малинди, бисквит с обжаренными равиоли из морепродуктов, обжаренного лосося с шампанским Beurre Blanc. На десерт подавали мини-порции кенийского и медового торта в британском стиле.

Выступая на приеме, Чарльз III отдал дань уважения своей покойной матери Елизавете II, заявив, что она испытывала "особую привязанность" к стране, где стала королевой в 1952 году, и рассказал о решении принца Уильяма сделать предложение теперь "любимой невестке" Чарльза Кейт в Кении в 2010 году.

Ранее в тот же день Чарльза и Камиллу тепло приветствовали президент Кении Уильям Руто и его жена первая леди Рэйчел Руто в Государственном доме в Найроби.

В первый день визита королева Камилла была в белом креповом шелковом платье от Anna Valentine и в бриллиантовой броши королевы Елизаветы II в виде устриц.

Кения празднует 60-летие своей независимости от Великобритании, и позже Чарльз провел двустороннюю встречу с кенийским президентом, а Камилла побеседовала с первой леди. Затем она посетила библиотеку Истлендс в Найроби, где встретилась с детьми. Камилла посоветовала юным читателям "исследовать" мир, как они это делают в книгах.

Ранее Фокус писал, что Камилла повторила модный прием Кейт Миддлтон.