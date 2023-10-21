Королева Камилла повторила модный прием Кейт Миддлтон (фото)

Королева Камилла, как и Кейт Миддлтон, сделала выбор в пользу платья-пальто и однотонной шляпки.

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76-летняя королева Великобритании Камилла посетила Аскот в День британских чемпионов QIPCO, выбрав для выхода образ, который бы одобрила Кейт Миддлтон, пишет Hello.

Ее Величество надела осеннее платье-пальто от Anna Valentine зеленого цвета с шелковым V-образным вырезом, подобрав к нему шляпку в тон от Philip Treacy и черные замшевые сапоги на устойчивом каблуке. Оно мало чем отличалось от того фасона, который так любит носить принцесса Уэльская, известная своим умением идеально сочетать пальто-платья и головные уборы.

Специально по случаю посещения Аскота, известного своими скачками, королева надела брошь в виде наездника на лошади, и золотые серьги Bvlgari. В руках она держала зеленую кожаную сумочку.

Королева Камилла приехала в Аскот без мужа Фото: Getty

Во время поездки жена монарха, которая была без своего супруга, пообщалась с чемпионами конного спорта, в частности она мило беседовала с чемпионом-жокеем Фрэнки Деттори во время церемонии открытия статуи, созданной Тристрамом Льюисом.

По словам Камиллы, она обожает лошадей, но врачи рекомендовали воздержаться ей от конных прогулок, учитывая ее возраст. Об этом королевская особа рассказала во время разговора со школьниками в Гамбурге, подчеркнув, что раньше у нее были лошади.

Кейт Миддлтон известна своим умением сочетать платья-пальто и головные уборы

Хотя официальной причины, по которой возраст может помешать кому-либо заниматься верховой ездой, не существует, возрастные осложнения со здоровьем, такие как ограниченная подвижность, артрит и слабость, могут способствовать причинам, по которым кто-то может захотеть отказаться от занятий спортом с высоким риском. Как известно, королева Елизавета иногда садилась на лошадь даже после 90 лет и очень страдала, когда была вынуждена окончательно отказаться от любимого занятия.

Ранее Фокус писал, что королева Камилла вышла в свет в любимой тиаре покойной Елизаветы II, а до этого на публике ее видели в обычных джинсах.