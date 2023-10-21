Королева Камілла повторила модний прийом Кейт Міддлтон (фото)

Королева Камілла, як і Кейт Міддлтон, зробила вибір на користь сукні-пальто й однотонного капелюшка.

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76-річна королева Великої Британії Камілла відвідала Аскот у День британських чемпіонів QIPCO, обравши для виходу образ, який би схвалила Кейт Міддлтон, пише Hello.

Її Величність одягла осінню сукню-пальто від Anna Valentine зеленого кольору з шовковим V-подібним вирізом, підібравши до неї капелюшок в тон від Philip Treacy і чорні замшеві чоботи на стійких підборах. Воно мало чим відрізнялося від того фасону, який так любить носити принцеса Уельська, відома своїм умінням ідеально поєднувати пальта-сукні та головні убори.

Спеціально з нагоди відвідування Аскота, відомого своїми перегонами, королева одягла брошку у вигляді вершника на коні, і золоті сережки Bvlgari. У руках вона тримала зелену шкіряну сумочку.

Королева Камілла приїхала в Аскот без чоловіка Фото: Getty

Під час поїздки дружина монарха, яка була без свого чоловіка, поспілкувалася з чемпіонами кінного спорту, зокрема вона мило розмовляла з чемпіоном-жокеєм Френкі Детторі під час церемонії відкриття статуї, створеної Трістрамом Льюїсом.

За словами Камілли, вона обожнює коней, але лікарі рекомендували утриматися їй від кінних прогулянок, враховуючи її вік. Про це королівська особа розповіла під час розмови зі школярами в Гамбурзі, підкресливши, що раніше в неї були коні.

Кейт Міддлтон відома своїм умінням поєднувати сукні-пальто і головні убори

Хоча офіційної причини, через яку вік може завадити будь-кому займатися верховою їздою, не існує, вікові ускладнення зі здоров'ям, як-от обмежена рухливість, артрит і слабкість, можуть сприяти причинам, через які хтось може захотіти відмовитися від занять спортом із високим ризиком. Як відомо, королева Єлизавета іноді сідала на коня навіть після 90 років і дуже страждала, коли була змушена остаточно відмовитися від улюбленого заняття.

Раніше Фокус писав, що королева Камілла вийшла у світ в улюбленій тіарі покійної Єлизавети II, а до цього на публіці її бачили у звичайних джинсах.