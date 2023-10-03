76-річна королева Камілла з'явилася на публіці в джинсах

На відміну від своєї невістки покійна королева Єлизавета II ніколи не з'являлася на публіці в такому вигляді. Вона віддавала перевагу яскравим однотонним ансамблям зі спідницею або пальто.

Related video

76-річна дружина короля Чарльза III, королева Камілла, відвідала літературний фестиваль Бремара, і дуже здивувала присутніх тим, що замість традиційного протокольного вбрання обрала більш вільний образ, пише Hello.

Важливо

До Чарльза та престолу: топ скандальних фактів про королеву Каміллу, про які ніхто не знав

Її Величність одягла джинси скінні і замшеві черевики темно-синього відтінку, поєднавши їх з яскравою яскраво-рожевою сорочкою і темно-синім джемпером з V-подібним вирізом. Зверху вона накинула елегантний піджак і доповнила свою улюблену зелену шкіряну сумку від Demellier London.

Кремово-світле волосся Камілли було укладене в її звичайну пишну зачіску. Що стосується макіяжу, то вона нанесла рожеві рум'яна, золотистий бронзер і блискучу рожеву помаду.

Триденний фестиваль, який організував The Queen's Reading Room, книжковий клуб, заснований Каміллою, проходив у Хайленді. На ньому виступив син королеви, Том Паркер Боулз. Він — успішний автор, який написав вісім книг, і володар нагороди від Гільдії кулінарних письменників 2010 року, яку отримав за свої статті про британську їжу.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Том також добре відомий як суддя і критик у численних телесеріалах про їжу, включно з MasterChef, а також своїми оглядами ресторанних страв у Великій Британії та за кордоном для GQ, Esquire і The Mail on Sunday.

Чоловік не раз зізнавався, що обожнює свого вітчима, яким для нього є король.

"Усе, що вас хвилює про ваших батьків, це те, що вони щасливі, і моя мати наразі винятково щаслива. Я завжди обожнював свого вітчима; він завжди був доброю, гарною і милою людиною. Він людина тепла, розуму і людяності, і я думаю, якщо це коли-небудь станеться, з нього вийде фантастичний король", — говорив він 2015 року виданню A Current Affair.

Раніше Фокус писав, що королева Камілла одягла розкішне сапфірове кольє покійної свекрухи на вечерю у Версалі.