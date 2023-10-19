Королева Камилла вышла в свет в любимой тиаре покойной Елизаветы II (фото)

Эту тиару Елизавета II чаще всего надевала, позируя для портретов. В ней же она изображена на банкнотах.

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76-летняя королева Камилла, жена Чарльза III, на приеме и ужине, устроенном в честь их коронации, появилась в роскошном образе, который буквально источал аристократический гламур, пишет Hello.

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Ее Величество надела черное вечернее платье в пол с серебряной вышивкой от Брюса Олдфилда. Что касается драгоценностей, то Камилла почтила свою покойную свекровь. Она надела одну из самых любимых тиар Елизаветы II – бриллиантовую тиару девушек Великобритании и Северной Ирландии.

Королева Камилла почтила память своей свекрови Фото: Getty

Это украшение имеет очень давнюю историю. Его принцесса Элизабет получила в подарок от своей бабушки Марии Текской в 1947 году. В свою очередь королеве Марии ее подарили девушки Великобритании и Ирландии в 1893 году по случаю ее свадьбы с герцогом Йоркским, позже королем Георгом V. Создал тиару ювелирный дом Garrard & Co, и первоначально она была с жемчужинами, однако в 1914 году королева Мария заменила жемчужины 13 крупными бриллиантами. Именно в этой тиаре Елизавета II чаще всего появлялась на портретах, на банкнотах и монетах.

Королева Елизавета II в своей любимой тиаре Фото: Getty Images

Из других украшений Камилла выбрала бриллиантовое колье и серьги, которые также принадлежали покойному монарху. Образ завершал серебристый клатч.

Волосы королевы были уложены в привычную пышную прическу, а черты лица она подчеркнула с помощью сияющего тонального крема, розовых румян и нежно-розовой помады.

Ужин организивали в знак признания работы гражданских учреждений лондонского Сити и ливрейных компаний – древних и современных торговых гильдий города. Трогательным событием является первый официальный визит короля Чарльза в лондонский Сити с тех пор, как он стал новым монархом.

Ранее Фокус писал, что королева Камилла появилась на публике в обычных джинсах.