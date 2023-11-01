Певица Адель остановила шоу в Лас-Вегасе, узнав о смерти Мэттью Перри

Известная британская певица Адель, на время остановила свое шоу в Лас-Вегасе, когда узнала о смерти Мэттью Перри.

Адель разделила скорбь и тоску по Мэттью Перри во время своего концерта в Лас-Вегасе в минувшие выходные. На несколько минут певица приостановила выступление чтобы озвучить слова поддержки его близким и поклонникам по поводу невосполнимой утраты. В видео, опубликованном ранее в ее Twitter, знаменитость обратилась к зрителям после того, как стало известно о смерти актера в его доме в Лос-Анджелесе. Об этом пишет издание Mirror.

Фото: Getty Images

"Я буду помнить этого человека до конца своей жизни. Он был настолько открытым в своей борьбе с пагубной зависимостью, что я считаю это чрезвычайно, очень храбрым", — поделилась певица.

Ранее Адель рассказывала, что сама была "алкоголичкой на грани". Но позже она решительно отказалась от этой пагубной привычки. Она также заметила, что Мэттью, своей ролью Чендлера Бинга в сериале "Друзья", принес "столько радости" в ее жизнь, хотя певица была не знакома с ним лично.

"И он делал это постоянно, чтобы нас развеселить", — сказала она. "И если у кого-то из нас был плохой день или он чувствовал себя подавленным, он просто имитировал Чендлера. Так что я просто хочу сказать, насколько сильно я люблю то, что он сделал для всех нас. Особенно то, что он сделал для меня. Один из лучших комедийных персонажей всех времен. И, надеюсь, теперь он может покоиться с миром".

Напомним, что актер сериала "Друзья" зарабатывал по 1 миллиону долларов за каждую серию популярного проекта NBC в последних сезонах. Смерть Мэттью Перри не была следствием передозировки наркотических веществ.