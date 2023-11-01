Смерть Мэттью Перри не была следствием передозировки наркотических веществ

Перед смертью актер был трезвым и чувствовал себя удовлетворительно.

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Согласно первым результатам токсикологических исследований, в организме звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210" не обнаружено следов фентанила и метамфетамина, сообщает TMZ.

По данным источников в правоохранительных органах, исключено влияние запрещенных веществ на состояние здоровья актера. Однако, более детальные анализы все еще проводятся с целью выявления возможного наличия других наркотиков, а также взаимодействия прописанных препаратов.

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Наследство Мэттью Перри: Кто получит 120 миллионнов долларов?

После завершения всех экспертиз, специалисты установят окончательную причину смерти актера. Предварительные выводы свидетельствуют о том, что Перри мог умереть от утопления.

Такое развитие событий вызывает дополнительное замешательство в деле. Лос-Анджелесский отдел полиции по расследованию ограблений и убийств продолжает расследование, учитывая все возможные сценарии.

Ранее сообщалось, что все лекарства, найденные в доме актера, были прописаны ему от различных симптомов. Родственники заявили, что Мэттью был трезв и чувствовал себя удовлетворительно накануне трагедии.

Напомним, что экс-невеста Мэттью Перри рассказала об их романе.