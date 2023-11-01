"Причинял боль": экс-невеста Мэттью Перри рассказала об их романе

Американо-канадский актер и Молли Гурвиц обручились в 2020 году, однако в 2021 их союз распался.

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Бывшая невеста Мэттью Перри почтила память покойного актера, упомянув его как человека, который оказал "глубокое влияние" на ее жизнь. Об этом пишет People.

Молли Гурвиц, которая была в отношениях с Перри с 2018 по 2021 год, опубликовала дань памяти звезде сериала "Друзья" в своем Instagram, который сейчас имеет статус приватного.

"Он хотел бы, чтобы мир говорил о том, какой он талантливый, — начала она свой пост. — И он действительно был очень талантливым".

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"Целовались в поле с длинной травой": Гвинет Пэлтроу вспомнила свой роман с Мэттью Перри

Перри умер в субботу, 28 октября 2023 года, в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года.

Гурвиц, литературный менеджер, которой Перри сделал предложение в ноябре 2020 года, написала о просмотре "Друзей" вместе с ним в ожидании специальной встречи актеров в 2021 году.

Мэттью Перри и Молли Гурвиц

По словам Гурвиц, реакция Перри на его прошлые появления в роли Чендлера Бинга в шоу была такой: "Черт, я был так хорош!!!!.... Видите, что я там сделал???"

"Быть с ним, когда он снова открывал свой блеск, было волшебно", — рассказывает женщина.

Она также коснулась трудностей в их отношениях, написав: "Но, очевидно, я также знала этого мужчину совсем по-другому".

"Хотя я любила его глубже, чем можно себе представить, он был сложным и причинял такую боль, которой я никогда не знала", — призналась Гурвиц. "Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня более глубокого влияния, чем Мэттью Лэнгфорд Перри. Я очень благодарна за это, за все, чему я научилась благодаря нашим отношениям".

Она добавила, что чувствует облегчение, ведь актер сейчас "в лучшем месте".

Мэттью Перри Фото: The New York Times

Перри и Гурвиц разорвали помолвку в июне 2021 года.

Напомним, фанаты Мэттью Перри несут цветы к дому, где снимали "Друзей".

Также Фокус подробнее писал о расставании Мэттью Перри и Молли Гурвиц.