"Завдавав болю": екснаречена Меттью Перрі розповіла про їхній роман

Американо-канадський актор та Моллі Гурвіц заручилися у 2020 році, проте у 2021 їхній союз розпався.

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Колишня наречена Меттью Перрі вшанувала пам’ять покійного актора, згадавши його як людину, яка справила "глибокий вплив" на її життя. Про це пише People.

Моллі Гурвіц, яка була у стосунках з Перрі з 2018 по 2021 рік, опублікувала данину пам’яті зірці серіалу "Друзі" у своєму Instagram, який наразі має статус приватного.

"Він хотів би, щоб світ говорив про те, який він талановитий, — почала вона свій пост. — І він дійсно був дуже талановитим".

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Перрі помер у суботу, 28 жовтня 2023, у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки.

Гурвіц, літературна менеджерка, якій Перрі зробив пропозицію в листопаді 2020 року, написала про перегляд "Друзів" разом з ним в очікуванні спеціальної зустрічі акторів у 2021 році.

Меттью Перрі та Моллі Гурвіц

За словами Гурвіц, реакція Перрі на його минулі появи в ролі Чендлера Бінга в шоу була такою: "Чорт, я був такий хороший!!!… Бачите, що я там зробив???"

"Бути з ним, коли він знову відкривав свій блиск, було чарівно", — розповідає жінка.

Вона також торкнулася труднощів у їхніх стосунках, написавши: "Але, очевидно, я також знала цього чоловіка зовсім по-іншому".

"Хоча я любила його глибше, ніж можна собі уявити, він був складним і завдавав такого болю, якого я ніколи не знала", — зізналася Гурвіц. "Ніхто в моєму дорослому житті не мав на мене більш глибокого впливу, ніж Меттью Ленгфорд Перрі. Я дуже вдячна за це, за все, чого я навчилася завдяки нашим стосункам".

Вона додала, що відчуває полегшення, адже актор зараз "в кращому місці".

Меттью Перрі Фото: The New York Times

Перрі та Гурвіц розірвали заручини у червні 2021 року.

Нагадаємо, фанати Меттью Перрі несуть квіти до будинку, де знімали "Друзів".

Також Фокус детальніше писав про розставання Меттью Перрі та Моллі Гурвіц.