2 ноября 2023 года: Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя путешествовать и ругаться.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников. Они работали у правителя Сапора II и исповедовали христианство. Когда начались гонения за христианами, Акиндина, Пигасия и Анемподиста вызвали к императору. Он приказал бить их плетьми, но они выдержали это. Царь же потерял сознание ответа крови, но святые исцелили его. Тогда Сапор обвинил их в волшебстве и велел подвесить над костром. Но молитвы святых потушили пламя. На следующий день мучеников таки сожгли.

Что нельзя делать 2 ноября:

путешествовать;

ругаться;

жадничать.

Народные поверья и приметы:

облака плывут против ветра – будет снегопад;

небо затянуто облаками – к оттепели;

кричат снегири – ждите морозы.

День ангела празднуют:

Константин, Доменика, Альберт, Леопольд, Маркиян.

А также в этот день:

1833 год — основывают Киевский университет;

1921 год — группа Армии УНР, возглавляемая Михаилом Палием-Сидорянским, под Семеновкой дает бой преследовавшим ее частям большевистских войск;

2015 год — представляют проект Semantic Scholar, исследовательский и поисковый инструмент для научной литературы на основе искусственного интеллекта.