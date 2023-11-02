Принц Уильям рассказал, чем увлекается принц Джордж

Принц Уэльский рассказал, что его старший сын Джордж проявил особый интерес к триатлону. Принц Джордж вернулся в школу Ламбрук после каникул, а принц Уильям снова приступил к выполнению королевских обязанностей.

Во время церемонии вручения ордена Британской империи триатлонистке Ноне Стэнфорд, серебрянной призерке Игр Содружества, принц Уильям рассказал об увлечении своего сына этим видом спорта, сочетающим бег, плавание и езду на велосипеде. Об этом пишет издание Hello!

Принц Уильям с детьми

Нона Стэнфорд, которая, некоторое время назад, ушла из спорта, рассказала репортерам после церемонии следующее: "Он (принц Уильям) рассказывал мне, как Джордж занимался триатлоном в школе".

Она продолжила: "Есть также джентльмен, который сейчас работает на Уильяма, немного занимался триатлоном и давал Джорджу советы, как насыпать тальк в его обувь. Джордж делился своим тальком со своими одноклассниками, и они все в восторге от этого".

(Триатлеты используют тальк в своих велосипедных и беговых кроссовках, поскольку он помогает ногам легче скользить в обуви, а также снижает риск натирания во время гонки)..

Напомним, что Король Чарльз раскрыл неизвестную деталь о помолвке принца Уильяма и Кейт Миддлтон.