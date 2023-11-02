Маникюр на ноябрь 2023: четыре самых модных покрытия для последнего месяца осени (фото)

Свежий и модный маникюр поднимет настроение даже в самый пасмурный день.

Ноябрь – период, когда природа не может похвастаться яркими красками. Деревья потеряли последние листья, небо пасмурное, за окном чаще всего дождь. А это влияет и на настроение не лучшим образом. Поэтому самое время добавить красок в свой собственный образ и раскрасить мир вокруг себя. Одним из способов поднять настроение и внести яркость в повседневность – свежий маникюр, который бы соответствовал модным тенденциям и радовал глаз. Основательница и креативный директор салона Townhouse Хуанита Юбер-Мийе в беседе с изданием Why What Wear рассказала о последних трендах маникюра и назвала четыре варианта покрытия ногтей, которые будут актуальными в ноябре 2023.

Насыщенный коричневый

"Коричневые оттенки — воплощение элегантности в ноябре. Подумайте о насыщенных шоколадно-коричневых тонах или оттенках, напоминающих теплый латте или осенние листья! Они дополняют уютную атмосферу сезона и прекрасно подходят для дневных и вечерних образов, что делает их очень универсальным выбором. Для создания шикарного образа я бы порекомендовала придать маникюру хромированную отделку", – говорит Юбер-Мийе.

Фото: @HARRIETWESTMORELAND

Глубокий ягодно-красный

По словам мастера маникюра, красный маникюр – вечный выбор для ноября.

"В этом сезоне я бы порекомендовала изучить более глубокие оттенки, такие как бордовый или винно-красный. Они очень изысканны и прекрасно сочетаются с осенней модой. Более того, я думаю, что красный маникюр может добавить драматизма вашему образу, делая его идеальным для особых случаев или просто для того, чтобы почувствовать себя немного сказочнее!" – отмечает она.

Фото: @THEMANICLUB

Шикарный черный

Черный цвет — фантастический выбор для тех, кто предпочитает более резкий и современный стиль. Этот оттенок прекрасно дополняет более темную цветовую палитру осени и добавляет нотку загадочности образ. Кроме того, что такой цвет несет в себе определенную таинственность, он практически универсален и актуально смотрится с любым ансамблем.

Чтобы добиться ультрагладкого покрытия, мастер рекомендует нанести глянцевый топ, придающий зеркальный блеск.

Фото: @HARRIETWESTMORELAND

Французский маникюр

Классические французские кончики на нейтральной или прозрачной основе никогда не выходят из моды и всегда являются беспроигрышным выбором для красивого маникюра.

"Этот образ сочетается со всем и излучает вневременную элегантность, что делает его идеальным выбором для любого сезона или случая", – подытожила Юбер-Мийе.

Фото: @HARRIETWESTMORELAND

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