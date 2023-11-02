Соломия Витвицкая и Тарас Цымбалюк посетили премьеру "Королевства животных" (фоторепортаж)
В киевском кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Королевство животных".
В столице состоялась премьера картины из программы Каннского кинофестиваля 2023 — "Королевство животных". Событие собрало знаменитостей, блоггеров и медийных персон. Журналист Фокуса побывал на премьере.
Это фантастическая приключенческая картина с Роменом Дюрисом ("Три мушкетера: д'Артаньян", "Эйфель") Адель Экзаркопулос ("Воровки", "Жизнь Адель").
Гостями украинской премьеры стали телеведущая и блоггер Соломия Витвицкая, актеры Тарас Цымбалюк и Тимур Асланов, блоггерки Галина Смернова, Мила Заболотная, Таня Перчик, Виктория Олейник, Маргарита Хилько, певицы София Егорова и Розали Номбре, модель и диджейка Олимп Уайтмусташ, режиссер Тоня Ноябрева и другие.
По сюжету картины мир охватывает волна мутаций, превращающих обычных людей в животных. Главный герой, по имени Франсуа, делает все, чтобы спасти свою жену, испытавшую влияние этого таинственного явления. Пока вокруг появляются новые существа, главный герой и его 16-летний сын отправляются на поиски матери, которые изменят их жизнь навсегда.
"Королевство животных" – второй полнометражный фильм режиссера Тома Кайе. Его предыдущий фильм "Истребители" получил четыре знака отличия в Каннах и стал лучшим дебютом по версии Премии "Сезар" в 2015 году. В 2011 году его короткий мэтр "Париж-Шанхай" получил Приз зрительских симпатий Киевского фестиваля "Молодость".
Лента "Королевство животных" выходит в украинских кинотеатрах 2 ноября.
Издание The Hollywood Reporter назвало фильм "оригинальной и пронзительной работой", а Little White Lies описало ее как "теплую и изобретательную научно-фантастическую драму". Рейтинг картины на платформе Rotten Tomatoes составляет 91%, а на IMDb – 7,2.
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