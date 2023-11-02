Соломия Витвицкая и Тарас Цымбалюк посетили премьеру "Королевства животных" (фоторепортаж)

В киевском кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Королевство животных".

В столице состоялась премьера картины из программы Каннского кинофестиваля 2023 — "Королевство животных". Событие собрало знаменитостей, блоггеров и медийных персон. Журналист Фокуса побывал на премьере.

Это фантастическая приключенческая картина с Роменом Дюрисом ("Три мушкетера: д'Артаньян", "Эйфель") Адель Экзаркопулос ("Воровки", "Жизнь Адель").

Гостями украинской премьеры стали телеведущая и блоггер Соломия Витвицкая, актеры Тарас Цымбалюк и Тимур Асланов, блоггерки Галина Смернова, Мила Заболотная, Таня Перчик, Виктория Олейник, Маргарита Хилько, певицы София Егорова и Розали Номбре, модель и диджейка Олимп Уайтмусташ, режиссер Тоня Ноябрева и другие.

Олимпия Уайтмусташ

По сюжету картины мир охватывает волна мутаций, превращающих обычных людей в животных. Главный герой, по имени Франсуа, делает все, чтобы спасти свою жену, испытавшую влияние этого таинственного явления. Пока вокруг появляются новые существа, главный герой и его 16-летний сын отправляются на поиски матери, которые изменят их жизнь навсегда.

"Королевство животных" – второй полнометражный фильм режиссера Тома Кайе. Его предыдущий фильм "Истребители" получил четыре знака отличия в Каннах и стал лучшим дебютом по версии Премии "Сезар" в 2015 году. В 2011 году его короткий мэтр "Париж-Шанхай" получил Приз зрительских симпатий Киевского фестиваля "Молодость".

Лента "Королевство животных" выходит в украинских кинотеатрах 2 ноября.

Денис Иванов

Соломия Ветвицкая

Розали Номбре, Юрий Марченко

Тимур Асланов, Тарас Цимбалюк

Ирина Татаренко

София Егорова

Сергей Греков, Лиза Сушко

Лидия Новоселецкая

Кирилл Пищиков, Тоня Ноябрева, Лиза Сушко

Издание The Hollywood Reporter назвало фильм "оригинальной и пронзительной работой", а Little White Lies описало ее как "теплую и изобретательную научно-фантастическую драму". Рейтинг картины на платформе Rotten Tomatoes составляет 91%, а на IMDb – 7,2.

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