Владимир Остапчук и Семен Горов. Как прошла выставка артобъектов из обломков оружия РФ (фоторепортаж)

На выходные в украинской столице стартовала выставка артобъектов, созданных современными художниками из обломков оружия и техники РФ.

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Все артефакты были собраны и привезены волонтерами из городов Украины, после массированных обстрелов российской армии. Проект War Artists Union призван напомнить, что искусство может превращать орудия убийства в символы новой жизни. Журналистка Фокуса побывала на открытии.

Олимипия Уайтмусташ, Александр Сммирнов

Первыми гостями, оценившими артобъекты коллекции стали Владимир Остапчук, Семен Горов, Олимпия Уайтмусташ, Яна Помазан, Олег Пинчук

Экспозиция коллекции искусства War Artists Union насчитывает более 20 артобъектов. Среди них коллекция украшений из латунных гильз, собранных волонтерами возле Изюма, от известного ювелира и скульптора Владимира Балибердина, чьи работы хранятся в Музее исторических драгоценностей Национального исторического музея Украины.

Семен Горов

Коллекция также включает мебель из остатков военных орудий Ивана Стецюка, скульптуры из металла Романа Велигурского и скульптуры из оружейного лома Сергея Демченко.

Яна Помазан, Семен Горов, Алина Смолина-Медынская

Владимир Остапчук

Роман Медынский, Алина Смолина-Медынская

Экс-глава Верховной Рады Александр Мороз

"Украина никогда не будет такой, как раньше, но даже из изуродованных обломков украинцы способны творить прекрасное, – рассказывает Светлана Билык, основательница проекта War Artists Union. – Придет время и мы победим, придет время и Украина трансформируется и станет еще лучше, чем была. И именно искусство должно отражать эту трансформацию, демонстрировать миру новую Украину и формировать новый имидж страны".

Светлана Билык

Дмитрий Галайда

Выставка проходит в экспо-пространстве БЦ City Zen Park, работает со среды до воскресенья с 15.00 до 19.00 и продлится на постоянной основе. Вход бесплатный.

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