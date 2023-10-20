Илона Гвоздева и Олимпия Вайтмусташ появились на презентации художественного проекта (фоторепортаж)
Звездные гости собрались на презентации патриотического проекта в Киеве.
Накануне, 19 октября, в столице состоялась масштабная презентации художественного проекта "КОТО" автора Макса Цвейко в Центре современного искусства М17. Журналист Фокуса побывал на событии и рассказывает о нем.
Первыми оценить результат проекта пришли знаменитости, медийные личности, деятели искусства и блогеры. В числе гостей были замечены Марина Боржемская, Илона Гвоздева, КИЛИММЕН (Kalush Orchestra), Алексей Суровцев, Макс Леонов, Вита Буланая, Анна Малиновская, Олимпия Уайтмусташ, Татьяна Карикова, Слава Соломко и многие другие.
Вечер начался с просмотра ролика, передавшего дух проекта и его цели. После чего слово взял автор художественного проекта КОТО – Макс Мацвейко.
Позитивная синергия искусства, музыки, креативности и благотворительности создала поразительную атмосферу презентации, демонстрируя, что этот проект – не просто художественная инициатива, а настоящая сила, способная объединять украинцев в непростые времена.
Особым моментом вечера также стало знакомство с первым амбассадором проекта. Им стал КИЛИММЕН, которого большинство украинцев знает как самого загадочного участника проектов KALUSH и Kalush Orchestra.
Музыкальное сопровождение вечера обесепечивали музыканты из группы Molodi и певица Lida Lee.
КОТО вдохновляет и напоминает, что важно не мириться с несправедливостью, а смело бороться за свои идеалы. Это художественное воплощение украинского духа, национальных убеждений и идеалов.
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