Илона Гвоздева и Олимпия Вайтмусташ появились на презентации художественного проекта (фоторепортаж)

Звездные гости собрались на презентации патриотического проекта в Киеве.

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Накануне, 19 октября, в столице состоялась масштабная презентации художественного проекта "КОТО" автора Макса Цвейко в Центре современного искусства М17. Журналист Фокуса побывал на событии и рассказывает о нем.

Первыми оценить результат проекта пришли знаменитости, медийные личности, деятели искусства и блогеры. В числе гостей были замечены Марина Боржемская, Илона Гвоздева, КИЛИММЕН (Kalush Orchestra), Алексей Суровцев, Макс Леонов, Вита Буланая, Анна Малиновская, Олимпия Уайтмусташ, Татьяна Карикова, Слава Соломко и многие другие.

Вечер начался с просмотра ролика, передавшего дух проекта и его цели. После чего слово взял автор художественного проекта КОТО – Макс Мацвейко.

Позитивная синергия искусства, музыки, креативности и благотворительности создала поразительную атмосферу презентации, демонстрируя, что этот проект – не просто художественная инициатива, а настоящая сила, способная объединять украинцев в непростые времена.

Особым моментом вечера также стало знакомство с первым амбассадором проекта. Им стал КИЛИММЕН, которого большинство украинцев знает как самого загадочного участника проектов KALUSH и Kalush Orchestra.

КИЛИММЕН (Kalush Orchestra)

Музыкальное сопровождение вечера обесепечивали музыканты из группы Molodi и певица Lida Lee.

Марина Боржемская и Слава Соломко

Олимпия Уайтмусташ

Коля Матросов

Илона Гвоздева, Анна Малиновская

Алексей Суровцев

Денис Чуловский, Татьяна Савицкая

Евгений Еремин

Группа Molodi

Ирина Татаренко

Юлия Ермолаева

Ярослав Князев

Lida Lee

КИЛИММЕН

Слава Соломко

Группа Molodi

Макс Мацвейко

Татьяна Карикова

Лидия Новоселецкая

КОТО вдохновляет и напоминает, что важно не мириться с несправедливостью, а смело бороться за свои идеалы. Это художественное воплощение украинского духа, национальных убеждений и идеалов.

Ранее Фокус писал о презентации фильма "Я, Нина".