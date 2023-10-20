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Стиль жизни

Илона Гвоздева и Олимпия Вайтмусташ появились на презентации художественного проекта (фоторепортаж)

Илона Гвоздева, Анна Малиновская фото
Фото: Юрий Строкан | Илона Гвоздева, Анна Малиновская

Звездные гости собрались на презентации патриотического проекта в Киеве.

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Накануне, 19 октября, в столице состоялась масштабная презентации художественного проекта "КОТО" автора Макса Цвейко в Центре современного искусства М17. Журналист Фокуса побывал на событии и рассказывает о нем.

Первыми оценить результат проекта пришли знаменитости, медийные личности, деятели искусства и блогеры. В числе гостей были замечены Марина Боржемская, Илона Гвоздева, КИЛИММЕН (Kalush Orchestra), Алексей Суровцев, Макс Леонов, Вита Буланая, Анна Малиновская, Олимпия Уайтмусташ, Татьяна Карикова, Слава Соломко и многие другие.

Вечер начался с просмотра ролика, передавшего дух проекта и его цели. После чего слово взял автор художественного проекта КОТО – Макс Мацвейко.

Позитивная синергия искусства, музыки, креативности и благотворительности создала поразительную атмосферу презентации, демонстрируя, что этот проект – не просто художественная инициатива, а настоящая сила, способная объединять украинцев в непростые времена.

Особым моментом вечера также стало знакомство с первым амбассадором проекта. Им стал КИЛИММЕН, которого большинство украинцев знает как самого загадочного участника проектов KALUSH и Kalush Orchestra.

КИЛИММЕН (Kalush Orchestra) фото Fullscreen
КИЛИММЕН (Kalush Orchestra)

Музыкальное сопровождение вечера обесепечивали музыканты из группы Molodi и певица Lida Lee.

Марина Боржемская и Слава Соломко фото Fullscreen
Марина Боржемская и Слава Соломко
Олимпия Уайтмусташ фото Fullscreen
Олимпия Уайтмусташ
Коля Матросов фото Fullscreen
Коля Матросов
Илона Гвоздева, Анна Малиновская фото Fullscreen
Илона Гвоздева, Анна Малиновская
Алексей Суровцев фото Fullscreen
Алексей Суровцев
Денис Чуловский, Татьяна Савицкая фото Fullscreen
Денис Чуловский, Татьяна Савицкая
Евгений Еремин фото Fullscreen
Евгений Еремин
Группа Molodi фото Fullscreen
Группа Molodi
Ирина Татаренко фото Fullscreen
Ирина Татаренко
Юлия Ермолаева фото Fullscreen
Юлия Ермолаева
Ярослав Князев фото Fullscreen
Ярослав Князев
Lida Lee фото Fullscreen
Lida Lee
КИЛИММЕН фото Fullscreen
КИЛИММЕН
Слава Соломко фото Fullscreen
Слава Соломко
Группа Molodi фото Fullscreen
Группа Molodi
Макс Мацвейко фото Fullscreen
Макс Мацвейко
Татьяна Карикова фото Fullscreen
Татьяна Карикова
Лидия Новоселецкая фото Fullscreen
Лидия Новоселецкая

КОТО вдохновляет и напоминает, что важно не мириться с несправедливостью, а смело бороться за свои идеалы. Это художественное воплощение украинского духа, национальных убеждений и идеалов.

Ранее Фокус писал о презентации фильма "Я, Нина".