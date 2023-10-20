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Стиль життя

Ілона Гвоздьова та Олімпія Вайтмусташ з'явилися на презентації мистецького проєкту (фоторепортаж)

Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська фото
Фото: Юрий Строкан | Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська

Зіркові гості зібралися на презентації патріотичного проекту в Києві.

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Напередодні, 19 жовтня, у столиці відбулася масштабна презентації мистецького проєкту "КОТО" автора Макса Цвейка в Центрі сучасного мистецтва М17. Журналіст Фокуса побував на події та розповідає про неї.

Першими оцінити результат проекту прийшли знаменитості, медійні особистості, діячі мистецтва і блогери. Серед гостей було помічено Марину Боржемську, Ілону Гвоздьову, КІЛІММЕН (Kalush Orchestra), Олексія Суровцева, Макса Леонова, Віту Буланая, Анну Маліновську, Олімпію Вайтмусташ, Тетяну Карікову, Славу Соломко та багатьох інших.

Вечір розпочався з перегляду ролика, що передав дух проєкту та його цілі. Після чого слово взяв автор художнього проекту КОТО — Макс Мацвейко.

Позитивна синергія мистецтва, музики, креативності та благодійності створила вражаючу атмосферу презентації, демонструючи, що цей проєкт — не просто мистецька ініціатива, а справжня сила, що здатна об'єднувати українців у непрості часи.

Особливим моментом вечора також стало знайомство з першим амбасадором проєкту. Ним став КИЛИММЕН, якого більшість українців знає як найзагадковішого учасника проєктів KALUSH та Kalush Orchestra.

КІЛІММЕН (Kalush Orchestra) фото Fullscreen
КІЛІММЕН (Kalush Orchestra)

Музичний супровід вечора забезпечували музиканти з гурту Molodi та співачка Lida Lee.

Марина Боржемська та Слава Соломко фото Fullscreen
Марина Боржемська та Слава Соломко
Олімпія Вайтмусташ фото Fullscreen
Олімпія Вайтмусташ
Коля Матросов фото Fullscreen
Коля Матросов
Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська фото Fullscreen
Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська
Олексій Суровцев фото Fullscreen
Олексій Суровцев
Денис Чуловський, Тетяна Савицька фото Fullscreen
Денис Чуловський, Тетяна Савицька
Євген Єрьомін фото Fullscreen
Євген Єрьомін
Гурт Molodi фото Fullscreen
Група Molodi
Ірина Татаренко фото Fullscreen
Ірина Татаренко
Юлія Єрмолаєва фото Fullscreen
Юлія Єрмолаєва
Ярослав Князєв фото Fullscreen
Ярослав Князєв
Lida Lee фото Fullscreen
Ліда Лі
КІЛІММЕН фото Fullscreen
КІЛІММЕН
Слава Соломко фото Fullscreen
Слава Соломко
Гурт Molodi фото Fullscreen
Група Molodi
Макс Мацвейко фото Fullscreen
Макс Мацвейко
Тетяна Карікова фото Fullscreen
Тетяна Карікова
Лідія Новоселецька фото Fullscreen
Лідія Новоселецька

КОТО надихає і нагадує, що важливо не миритися з несправедливістю, а сміливо боротися за свої ідеали. Це художнє втілення українського духу, національних переконань та ідеалів.

Раніше Фокус писав про презентацію фільму "Я, Ніна".