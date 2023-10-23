Володимир Остапчук і Семен Горов. Як пройшла виставка артоб'єктів з уламків зброї РФ (фоторепортаж)

На вихідні в українській столиці стартувала виставка артоб'єктів, створених сучасними художниками з уламків зброї та техніки РФ.

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Усі артефакти були зібрані та привезені волонтерами з міст України, після масованих обстрілів російської армії. Проект War Artists Union покликаний нагадати, що мистецтво може перетворювати знаряддя вбивства на символи нового життя. Журналістка Фокуса побувала на відкритті.

Оліміпія Вайтмусташ, Олександр Сммірнов

Першими гостями, які оцінили артоб'єкти колекції, стали Володимир Остапчук, Семен Горов, Олімпія Уайтмусташ, Яна Помазан, Олег Пінчук

Експозиція колекції мистецтва War Artists Union налічує понад 20 артоб'єктів. Серед них колекція прикрас із латунних гільз, зібраних волонтерами біля Ізюму, від відомого ювеліра і скульптора Володимира Балібердіна, чиї роботи зберігаються в Музеї історичних коштовностей Національного історичного музею України.

Семен Горов

До колекції також входять меблі із залишків військових знарядь Івана Стецюка, скульптури з металу Романа Велігурського та скульптури зі збройового брухту Сергія Демченка.

Яна Помазан, Семен Горов, Аліна Смоліна-Мединська

Володимир Остапчук

Роман Мединський, Аліна Смоліна-Мединська

Екс-голова Верховної Ради Олександр Мороз

"Україна ніколи не буде такою, як раніше, але навіть із понівечених уламків українці здатні творити прекрасне, — розповідає Світлана Білик, засновниця проєкту War Artists Union. — Прийде час і ми переможемо, прийде час і Україна трансформується і стане ще кращою, ніж була. І саме мистецтво має відображати цю трансформацію, демонструвати світові нову Україну та формувати новий імідж країни".

Світлана Білик

Дмитро Галайда

Виставка проходить в експо-просторі БЦ City Zen Park, працює з середи до неділі з 15.00 до 19.00 і триватиме на постійній основі. Вхід безкоштовний.

Раніше Фокус писав про презентацію мистецького проекту "КОТО" в Києві.