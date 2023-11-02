Тина Кароль показала свою школу и дом в Ивано-Франковске (фото)
Знаменитость призналась, что длительное время не посещала этих мест.
38-летняя украинская певица Тина Кароль показала свою школу и дом, где жила в Ивано-Франковске. Видео артистка поделилась в своем TikTok.
"Делюсь с вами частичкой своего❤️ Ностальгия по родным местам", — написала Кароль.
В частности, украинская артистка показала место в Ивано-Франковске, где продавала семечки. Недалеко от него был киоск, где звезда сразу тратила деньги на конфеты и шоколадки, ведь "дорога была не далека".
Также Тина Кароль "завела" своих фанатов в 22-й лицей, однако в воскресенье он был закрыт.
После этого певица показала свой дом, где раньше жила. Впрочем, пароля к подъезду она уже не знает, поэтому не смогла попасть внутрь.
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Отметим, что звезда сцены родилась в России, а именно в городе Оротукан. В 1991 году семья Тины Кароль перебралась в Ивано-Франковск, откуда родом ее мама Светлана. Именно здесь прошла значительная часть детства артистки.
Напомним, Оля Полякова рассказала о конфликте с Тиной Кароль.
Также Фокус писал об эффектном перформансе на концерте Тины Кароль.