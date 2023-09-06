Тина Кароль в металлическом корсете снялась для португальского Vogue (фото)
Знаменитость рассказала о смысле своей новой песни, которую она выпустила в коллаборации с Дайан Уоррен.
38-летняя украинская певица Тина Кароль позировала для португальского Vogue. Об этом звезда сцены сообщила в своем Instagram.
Артистка примерила стильный образ для черно-белой фотосессии и рассказала о сотрудничестве с известной американской композитором Дайан Уоррен.
"Песня "One Nation Under Love", написанная @dianewarren, стала символом единства вокруг Украины на мировой арене, как в социальном, так и в политическом плане. В музыкальном смысле это сложная песня, она требует мощного вокала, музыкальной грамотности. Однако для меня это не только интересный творческий опыт, но и возможность говорить с миром об Украине, использовать влияние культурной дипломатии", — рассказала португальскому глянцу Тина Кароль.
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Певица позировала в очень необычном образе. Она выбрала элегантный черный костюм с жакетом и длинной юбкой. А "изюминкой" лука стал металлический корсет, который имитировал изгибы тела знаменитости.
Автором снимков стал известный фотограф Майкл Федорак. Он уже не впервые фотографирует Тину Кароль.
Напомним, Тина Кароль "сожгла" Кремль прямо на сцене.
Также Фокус писал о номинации песни Тины Кароль и Дайан Уоррен на "Грэмми-2024".