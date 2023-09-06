Тіна Кароль у металевому корсеті знялася для португальського Vogue (фото)
Знаменитість розповіла про сенс своєї нової пісні, яку вона випустила в колаборації з Даян Воррен.
38-річна українська співачка Тіна Кароль позувала для португальського Vogue. Про це зірка сцени повідомила у своєму Instagram.
Артистка приміряла стильний образ для чорно-білої фотосесії та розповіла про співпрацю з відомою американською композиторкою Даян Воррен.
"Пісня "One Nation Under Love", написана @dianewarren, стала символом єдності довкола України на світовій арені, як у соціальному, так й у політичному плані. У музичному сенсі це складна пісня, вона вимагає потужного вокалу, музичної грамотності. Проте для мене це не лише цікавий творчий досвід, а й можливість говорити зі світом про Україну, використати вплив культурної дипломатії", — розповіла португальському глянцю Тіна Кароль.
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Співачка позувала у дуже незвичному образі. Вона обрала елегантний чорний костюм із жакетом та довгою спідницею. А "родзинкою" луку став металевий корсет, який імітував вигини тіла знаменитості.
Автором знімків став відомий фотограф Майкл Федорак. Він уже не вперше фотографує Тіну Кароль.
Нагадаємо, Тіна Кароль "спалила" Кремль прямо на сцені.
Також Фокус писав про номінацію пісні Тіни Кароль та Даян Воррен на "Греммі-2024".