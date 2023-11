Селин Дион впервые за несколько лет появилась на публике

Исполнительница хита "My Heart Will Go On" избегала публичных появлений с тех пор, как сообщила о борьбе с синдромом ригидного человека.

Селин Дион появилась на публике во время неожиданного выступления в Лас-Вегасе. К 55-летней певице, исполнительнице песни "My Heart Will Go On", присоединились трое ее сыновей: 22-летний Рене-Шарль и 13-летние близнецы Нельсон и Эдди (которых она воспитывала вместе со своим покойным мужем Рене Анжелилем). Выступление стало ее первым публичным выходом в свет за почти четыре года. Об этом сообщает издание Hello!.

Синдром ригидного человека (СРЛ) - это редкое неврологическое расстройство, которое вызывает стойкую ригидность мышц и повторяющиеся болезненные мышечные спазмы.

Несмотря на постоянные проблемы со здоровьем, Селин выглядела жизнерадостно на видео, которое сняла и распространила хоккейная команда "Монреаль Канадиенс". Члены команды запечатлели исполнительницу после игры против "Вегас Голден Найтс" на "T-Mobile Arena" в Неваде в понедельник вечером.

Ранее Селин сообщала о своем диагнозе, который разбивает ей сердце и поделилась, что постоянные мышечные спазмы влияют на каждый аспект ее жизни.

"Мышечные спазмы влияют на каждый аспект моей повседневной жизни, иногда вызывая трудности при ходьбе и не позволяя мне использовать голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла", — рассказывала Селин.

