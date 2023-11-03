Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение с искусственным интеллектом

Приложение с искусственным интеллектом без разрешения использовало имя и внешность актрисы в онлайн-рекламе.

Актриса Скарлетт Йоханссон появилась в 22-секундной рекламе, размещенной на X/Twitter программой искусственного интеллекта, которая генерирует изображения под названием Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar. Представители актрисы подтвердили изданию Variety, что Йоханссон не является представителем приложения, а ее адвокат Кевин Йорн занимался этой ситуацией на законных основаниях.

Рекламный ролик, с которым ознакомилось издание Variety, начинается со старого клипа с Йоханссон за кулисами "Черной вдовы" от Marvel. Йоханссон говорит: "Как дела, ребята? Это Скарлетт, и я хочу, чтобы вы пошли со мной...", после чего ее рот закрывается графикой, а на экране появляются сгенерированные искусственным интеллектом фотографии, которые делают отсылки к внешности актрисы. Затем голос, имитирующий голос Йоханссон, продолжает звучать, рекламируя приложение с искусственным интеллектом. "Это не ограничивается только аватарками. Вы также можете создавать изображения с текстом и даже свои видео с искусственным интеллектом. Думаю, вы не должны это пропустить", — говорит голос, онлайн-клона Йоханссон.

Несколько приложений Lisa AI, созданных компанией Convert Software, остаются в App Store и Google Play. Производитель приложений не ответил на запрос издания Variety о комментариях.

Представитель актрисы подтвердил, что Скарлетт Йоханссон не имела никакого отношения к приложению и отметил, что эта ситуация будет рассмотрена соответствующими юридическими механизмами.

Недавно подобный случай случился с Томом Хэнксом, который обратился к своим поклонникам в социальных сетях, чтобы предупредить их об использовании его образа в стоматологической рекламе без его разрешения.

Напомним, что Скарлетт Йоханссон вышла в свет в черном платье и рассказала о нищенском детстве.