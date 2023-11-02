За сутки до смерти Мэттью Перри заметили на свидании с таинственной незнакомкой

Позже выяснилось, что в ресторане Пэрри более полутора часов общался с мисс Teen USA Афина Кросби

За сутки до смерти 54-летний американский актер Мэттью Перри встречался с девушкой в отеле Bel-Air в Лос-Анджелесе, сообщает Mirror. Звезда сериала "Друзья" практически не притронулся к еде и напиткам и был увлечен беседой.

По словам очевидцем, Мэттью был в хорошем настроении.

Брюнетка на встречу надела бирюзовую футболку и белые джинсы. Перри тоже был в довольно демократичном ансамбле.

Позже выяснилось, что незнакомка – не кто иная как мисс Teen USA Афина Кросби. Она рассказала журналистам о последней встрече со знаменитостью.

"Он был в очень хорошем настроении, с нетерпением ждал будущего и заботился о своем здоровье". Тот факт, что он умер, был ужасной случайностью. В этом нет ничего подозрительного", – сказала она.

Всего через 24 часа актер был найден сотрудниками пожарной службы Лос-Анджелеса в своей ванной.

"Прохожий поднял голову мужчины над водой и подтащил его к краю, а затем по прибытии пожарные вытащили его из воды. К сожалению, быстрая медицинская экспертиза показала, что мужчина скончался до прибытия службы экстренного реагирования. Обстоятельства выясняются полицией Лос-Анджелеса и судмедэкспертами округа Лос-Анджелес", – говорится в заявлении.

Недавно выяснилось, что на момент смерти в организме Мэтью не было обнаружено ни фентанила, ни метамфетамина, что подтверждает рассказы его окружения о том, что он был в завязке. Окончательные анализы займут до шести месяцев.

Ранее Фокус писал, что актеры сериала "Друзья" сделали совместное заявление по поводу смерти Мэттью Перри.