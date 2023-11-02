Запоздалый интерес: мемуары Мэттью Перри стали бестселлером после его смерти

Интерес к жизни актера многократно возрос после его смерти.

Преждевременная смерть американского актера Мэттью Перри в 54 года вызвала среди поклонников звезды интерес к его мемуарам, написанным еще год назад. Книга "Друзья, любовники и большая ужасная вещь: мемуары" в твердом переплете стала настолько популярной, что потеснила воспоминания Бритни Спирс "Женщина во мне", опубликованные 24 октября, с первого места на Amazon, сообщает RadarOnline.

"Мемуары Мэтью Перри в настоящее время занимают первое место (в твердом переплете) и №5 (в мягкой обложке)", – сообщил журналистам менеджер по связям с общественностью Amazon Books.

Главные бестселлеры недели на Amazon Фото: Amazon

По его словам, формат в мягкой обложке поступит в продажу с 12 марта 2024 года.

Мэттью Перри был найден в своем доме в Лос-Анджелесе в джакузи. Предварительно причиной смерти называют сердечный приступ. Недавно СМИ сообщили о том, что никаких наркотиков в его организме обнаружено не было, но остальные экспертизы могут занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

В доме актера полиция нашла антидепрессанты, успокоительные препараты и рецепты на лечение ХОБЛ. Хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) часто назначают людям, страдающим эмфиземой или хроническим бронхитом.

За сутки до смерти Перри был замечен в одном из ресторанов из Лос-Анджелеса, где увлеченно разговаривал с "Мисс Teen USA" Афиной Кросби.

Через два дня после гибели актера его коллеги по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер опубликовали совместное заявление, выразив скорбь по поводу его смерти.

Ранее Фокус писал, что рассказала о романе с покойным актером его бывшая невеста.