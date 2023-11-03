57-летняя Синди Кроуфорд продемонстрировала фигуру в новой съемке для глянца (фото)
Знаменитость примерила ряд стильных луков во время фотосессии.
57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд снялась для глянца в эффектной фотосессии. Снимками звезда подиумов делится в своем Instagram с более 8 млн фолловеров.
Мама двоих детей стала героиней нового выпуска ES Magazine.
"Понравилось работать с @yutsai88 над последней обложкой @esmagazine — выпуск о красоте и здоровье", — отметила Синди.
Она позировала в ряде стильных аутфитов — черном боди с длинными рукавами, белой рубашке с темными колготами, демонстрируя свои подтянутые ноги.
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"Эти ноги... это все", "Лучшая топ-модель", "Ты невероятная, ты выглядишь прекрасно", — комментируют свежую фотосессию супермодели ее фанаты.
На обложке звезда подиумов появилась с распущенными волосами и минимальным макияжем. Она прямо смотрела в камеру, держа руки над головой.
Кроуфорд также примерила черную косуху и пиджак оверсайз. Она дополняла образы для фотосессии лаконичными аксессуарами.
Напомним, Синди Кроуфорд вспомнила свой брак с актером Ричардом Гиром.
Также Фокус писал о том, как Синди Кроуфорд выглядит без макияжа.