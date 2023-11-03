Телеведущий Никита Добрынин рассказал, как учится готовить суши

Блогер увлекся японской культурой и научился профессионально готовить суши.

Известный телеведущий и блогер Никита Добрынин анонсировал свои планы о будущем бизнесе в Киеве. Недавно в подкасте Алины Шаманской "Розлючена" он рассказал, что попробовал себя в сфере предпринимательства и вскоре сообщит аудитории о своем проекте.

Никита Добрынин — украинский теле- и радиоведущий, бывший главный редактор мужского журнала XXL, главный герой шоу "Холостяк-9" на СТБ.

"Я сейчас пробую для себя совершенно новую сферу. Я ни в одном варианте с ней не сталкивался. Это не курсы, а обычное предпринимательство. Меня это очень сильно увлекло. Интересует и я сейчас в этом развиваюсь уже сейчас и довольно долгий период времени.", — раскрывал детали телеведущий на подкасте.

В своем последнем видео в Instagram блогер поделился своим увлечением японской культурой, в частности традиционным японским театром Кабуки. После глубокого погружения в эту тему, он пригласил опытного суши-шефа для обучения:

"Вы видели, что я начал интересоваться японской культурой. Максимально попытался погрузиться в эту тему, изучал традиционный японский театр — Кабуки. У меня есть друг, который раньше часто путешествовал по Японии и он очень хорошо знает эту страну. Он меня недавно познакомил со своим приятелем, у которого 20 лет опыта работы суши-шефом. Я его пригласил к себе, чтобы он меня научил готовить суши. Я вам покажу результат того как у меня получилось приготовления суши. Я сам был просто поражен, честно вам скажу и хочу, чтобы вы тоже оценили. Потому что именно после этого приготовления суши я серьезно задумался над одним для себя делом.", — поделился Никита.

Мастер-класс по приготовлению суши для Никиты Добрынина

Планируя открыть собственную доставку суши, Никита Добрынин стремится обеспечить своих клиентов продуктами высокого качества, которые он сможет рекомендовать не только своим друзьям, но и всем жителям Киева. Его цель — создать бренд, которым можно гордиться, который будет отличаться не только качеством, но и доступной ценой своих продуктов. Сейчас он активно работает над реализацией своей мечты о собственном бизнесе, подготавливая все необходимое для открытия нового заведения доставки суши в столице Украины.

instagram. nikitadobrynin

" Я хочу открыть доставку суши в Киеве. Хочу открыть качественную доставку суши с продуктами, которые я могу советовать своим друзьям, знакомым и родным. Хочу гордиться качеством и ценой этого продукта. ", — заверил ведущий.

Напомним, что телеведущий Никита Добрынин ходил на свидание с девушкой из OnlyFans.