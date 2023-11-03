Сальма Хайек с мужем посетили выставку (фото)

Звездные супруги появились на публике в Беверли-Хиллз.

57-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек вышла на публику с мужем, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, 61. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана и ее возлюбленный пришли поддержать ее брата-дизайнера Сами Хайека на его звездной выставке в Беверли-Хиллз в четверг, 2 ноября 2023 года.

Сальма выбрала для публичного появления черный топ, заправленный в металлическую серебристую юбку, и добавила себе роста серебристыми туфлями на платформе. Ее черные волосы были распущены.

Тем временем 61-летний французский миллиардер выглядел элегантно в классическом черном костюме в тонкую полоску. Пара жената с 2009 года и воспитывает общую дочь Валентину Палому Пино, 16 лет.

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Сальма Хайек с мужем Фото: Getty Images

Также у миллиардера есть дети от предыдущих союзов, в частности, сын Огюстен от супермодели Линды Евангелисты.

Сальма Хайек с мужем Фото: Getty Images

Также на мероприятии была 60-летняя модель и актриса Деми Мур, которая была в длинном черном платье и темных туфлях с острыми носами.

Сальма Хайек и Деми Мур Фото: Getty Images

Напомним, Сальма Хайек поздравила сына мужа от Линды Евангелисты с днем рождения.

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