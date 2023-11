Когда выйдут новые сезоны "Дома дракона", "Белого Лотоса" и других популярных сериалов

Новые сезоны The Last of Us, "Белого лотоса" и "Эйфории" выйдут только в 2025 году. А вот "Дом дракона" обещают закончить до лета следующего года.

Производство многих популярных сериалов было заморожено во время забастовок актеров и сценаристов в Голливуде. И хотя забастовка актеров еще продолжается, некоторые стриминговые сервисы неожиданно поделились долгосрочными планами по своим топовым шоу. Об этом пишет Daily Mail.

Так, стало известно, что премьера второго сезона "Дома Дракона", приквела "Игры престолов", состоится, как планируется, в начале лета 2024 года на канале HBO Max. Даже на закрытой презентации в Нью-Йорке даже показали трейлер сериала.

Кадр из сериала "Дом дракона" Фото: Кадр из фильма

А съемки спин-оффа "Игры престолов" по сборнику повестей Джорджа Р. Р. Мартина про Дунка и его спутника Эгга, планируют начать уже этой весной. Телеадаптация будет называться "Повести о Дунке и Эгге".

Премьеру третьего сезона "Белого лотоса" перенесли на 2025 год. Ранее планировалось его выпустить в 2024 году. Неизвестно пока, где будет проходить действие нового сезона, который снимали на Гавайях и на Сицилии.

Кадр из сериала "Белый лотос" Фото: HBO

Спин-офф ужастика "Оно" под названием "Добро пожаловать в Дерри" выйдет только в 2025 году. Сюжет сериала основан на романах Стивена Кинга и расширяет историю первых двух фильмов. Производством занимаются HBO Max и Warner Bros.

Вторую половину пятого сезона "Йеллоустоуна" покажут в ноябре 2024 года. Она станет финалом шоу. Но в будущем планируются съемки двух спин-оффов: "1944" и "2024".

The Last of Us вернется на экраны только в 2025 году. Экранизация популярной игры о приключениях девочки Элли и контрабандиста Джоэла ранее стала хитом. Так что съемки второго сезона планируют начать в первой половине следующего года.

Кадр из сериала "Одни из нас" Фото: HBO

Третий и финальный сезон скандальной "Эйфории" тоже запланирован на 2025 год. Но HBO Max еще может перенести дату премьеры.

Мультсериал "Футурама" продлили еще на два сезона. Десять новых эпизодов покажут в 2024 году.

Выход сериала "Пингвин" о сопернике Бэтмена отложили на осень 2024 года. Уже сообщили, что в проекте будет восемь эпизодов.

А популярный сериал "Побег из тюрьмы" получит продолжение, но с новыми оригинальными персонажами. Производством займется Hulu.

Напомним, ранее стало известно, что звезда сериала "Эйфория", актер Ангус Клауд умер в 25 лет.