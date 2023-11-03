Звезда фильма "Голодные игры" готова снова вернуться к съемкам

Дженнифер Лоуренс вполне готова снова сыграть Китнисс.

Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала изданию Variety в июне во время пресс-тура "Без обид", что она вполне готова вернуться к роли Китнисс Эвердин в "Голодных играх", если появится соответствующая возможность. Тогда она добавила: "Если Китнисс когда-нибудь сможет вернуться в мою жизнь, то на 100 процентов".

Продюсер Нина Джейкобсон подчеркнула, что все зависит от автора "Голодных игр" Сюзанны Коллинз и если у нее появится новая история для Китнисс, она напишет книгу. Режиссер фильма Фрэнсис Лоуренс также поддержал эту позицию, заявив, что все зависит от тематической идеи автора.

В то же время премьера приквела "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" дала жизнь новой героине, Люси Грей, которую сыграла актриса Рэйчел Зеглер. Отмечается, что Люси отличается от Китнисс сексуальностью и умением манипулировать людьми, что создает интересный контраст между персонажами.

Сейчас поклонники остаются в ожидании решения автора относительно дальнейшей судьбы любимых героинь, а также возможных будущих проектов во вселенной "Голодных игр".

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