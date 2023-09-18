Дженнифер Лоуренс на стиле: как выглядит самый модный образ осени 2023

Актриса выбрала для прогулки удобный ансамбль по сезону, который соответствует всем последним тенденциям.

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33-летняя американская киноактриса Дженнифер Лоуренс во время прогулки со своим мужем Куком Марони по Нью-Йорку продемонстрировала самый актуальный аутфит осени 2023, пишет Daily Mail. Она появилась на публике в свободных черных штанах, бежевой водолазке оверсайз и пушистых коричневых тапочках. Образ звезда дополнила солнцезащитными очками в светло-зеленой оправе и большой серой большой сумкой.

Свои длинные волосы оскароносная актриса оставила распущенными.

Отметим, что такой ансамбль Андре Тан назвал одним из самых модных в этом сезоне.

Ее супруг, которому 39 лет, был в белой футболке, светло-желтой рубашке с длинными рукавами и темно-коричневых брюках. Его ансамбль завершали кроссовки Vans и темные очки.

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Дженнифер и Кук поженились в октябре 2019 года после 18 месяцев отношений. Пара познакомилась благодаря общим друзьям, и в то время Лоуренс меньше всего думала о новых отношениях. Однако между ней и арт-дилером проскочила искра, которая со временем переросла в настоящую любовь.

"Я захотела выйти за Кука замуж, как только его встретила. Он мой лучший друг, поэтому я хочу навсегда привязать его к себе по закону", – признавалась она.

В феврале 2022 года у них родился первенец, которого они назвали Сай. В интервью актриса говорила, что ее муж прекрасно справляется с ролью папы:

"Мой муж – величайший отец во всем мире".

Более месяца назад Дженнифер отпраздновала выход на экраны своего последнего фильма — непристойной комедии с рейтингом R "Без обид", премьера которой состоялась 23 июня в кинотеатрах.

Ожидается, что эта картина станет самой кассовой оригинальной студийной комедией с рейтингом R со времен фильма "Хорошие мальчики" 2019 года, режиссером которого также стал Джин Ступницкий. В фильме Лоуренс играет бармена, которая на полставки водит такси Uber, чтобы заработать деньги и не потерять дом своей покойной матери, где она выросла.

После того, как ее машину отбуксировали, она отвечает на объявление Craigslist от родителей, предлагающих машину в обмен на симпатичную девушку, которая будет встречаться с их 19-летним сыном, прежде чем он отправится в колледж. Однако их ханжеский и порядочный сын, которого играет Эндрю Барт Фельдман, оказывается более сложной задачей, чем она ожидала, и у нее постепенно заканчивается время.

По данным Collider, всего за первые две недели после глобального релиза фильм успешно достиг отметки в 50 миллионов долларов по всему миру и получил признание публики.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лоуренс рассказала о подарке Роберту Де Ниро в честь рождения ребенка.