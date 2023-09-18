Дженніфер Лоуренс на стилі: який вигляд має наймодніший образ осені 2023 року

Акторка обрала для прогулянки зручний ансамбль по сезону, який відповідає всім останнім тенденціям.

Related video

33-річна американська кіноактриса Дженніфер Лоуренс під час прогулянки зі своїм чоловіком Куком Мароні Нью-Йорком продемонструвала найактуальніший аутфіт осені 2023 року, пише Daily Mail. Вона з'явилася на публіці у вільних чорних штанях, бежевій водолазці оверсайз і пухнастих коричневих капцях. Образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами у світло-зеленій оправі та великою сірою великою сумкою.

Своє довге волосся оскароносна актриса залишила розпущеним.

Зазначимо, що такий ансамбль Андре Тан назвав одним із наймодніших цього сезону.

Її чоловік, якому 39 років, був у білій футболці, світло-жовтій сорочці з довгими рукавами і темно-коричневих штанах. Його ансамбль завершували кросівки Vans і темні окуляри.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Дженніфер і Кук одружилися в жовтні 2019 року після 18 місяців стосунків. Пара познайомилася завдяки спільним друзям, і в той час Лоуренс найменше думала про нові стосунки. Однак між нею та арт-дилером проскочила іскра, яка згодом переросла у справжнє кохання.

"Я захотіла вийти за Кука заміж, щойно його зустріла. Він мій найкращий друг, тому я хочу назавжди прив'язати його до себе за законом", - зізнавалася вона.

У лютому 2022 року в них народився первісток, якого вони назвали Сай. В інтерв'ю акторка говорила, що її чоловік чудово справляється з роллю тата:

"Мій чоловік — найкращий батько в усьому світі".

Понад місяць тому Дженніфер відсвяткувала вихід на екрани свого останнього фільму — непристойної комедії з рейтингом R "Без образ", прем'єра якої відбулася 23 червня в кінотеатрах.

Очікується, що ця картина стане найкасовішою оригінальною студійною комедією з рейтингом R з часів фільму "Хороші хлопчики" 2019 року, режисером якого також став Джин Ступницький. У фільмі Лоуренс грає бармена, яка на півставки водить таксі Uber, щоб заробити гроші і не втратити будинок своєї покійної матері, де вона виросла.

Після того, як її машину відбуксирували, вона відповідає на оголошення Craigslist від батьків, які пропонують машину в обмін на симпатичну дівчину, що зустрічатиметься з їхнім 19-річним сином, перш ніж він вирушить до коледжу. Однак їхній святенницький і порядний син, якого грає Ендрю Барт Фельдман, виявляється складнішим завданням, ніж вона очікувала, і в неї поступово закінчується час.

За даними Collider, лише за перші два тижні після глобального релізу фільм успішно досяг позначки в 50 мільйонів доларів у всьому світі та здобув визнання публіки.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лоуренс розповіла про подарунок Роберту Де Ніро на честь народження дитини.