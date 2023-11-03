Дочь Канье Уэста объяснила, почему хочет жить в его квартире, а не в особняке за $60 млн

Ребенок, растущий в абсолютной роскоши, отдает предпочтение более скромной обстановке и не скрывает этого.

10-летняя дочь звезды реалити-шоу, бизнесвумен Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста, Норт Уэст, которая с рождения купается в роскоши и живет в особняке за $60 миллионов Калабасасе, очень любит проводить время в квартире своего отца и его новой жены Бьянки Цензори. При этом жилье Уэста очень аскетичное и скромное в сравнении с жильем его бывшей жены. Ким Кардашьян искренне не понимает, почему у ее дочери такие предпочтения, пишет Daily Mail. Ведь у Уэста нет ни охраны, ни шеф-повара, ни няни.

В последнем эпизоде сериала "Кардашьян" миллиардерша и владелица бренда корректирующего белья SKIMS рассказала о скромном образе жизни Канье, отметив, что ее дочь от этого в восторге.

"Норт, когда едет к своему отцу, говорит: "Папа самый лучший. Он все это придумал. У него нет няни. У него нет повара. У него нет охраны. Он живет в квартире". И она начнет плакать: "Почему у тебя нет квартиры? Не могу поверить, что у нас нет квартиры"", – рассказывает Ким.

Ранее Уэст и Цензори снимали квартиру в районе Западного Голливуда в Лос-Анджелесе за $20 тысяч. В здании, где находились их аппартаменты, были бассейн с подогревом, кафе на крыше, частный кинотеатр, услуги парковщика, бар и лаунж-зону, а также круглосуточную службу консьержа.

Строительство особняка Канье стоимостью $60 миллионов в Малибу было остановлено после того, как рэпер распустил свою строительную компанию, которая занималась проектом. Причиной стали противоречия с работниками и финансовые проблемы, последовавшие после его скандальных публичных антисемитских высказываний.

Музыкант владеет землей в Калабасасе, а также обширным ранчо в Вайоминге, где он проводил большую часть своего времени в последние дни своего брака с Ким.

Ранее Фокус писал, что Норт Уэст страдает дислексией.