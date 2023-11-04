Кортни Кардашьян стала матерью в четвертый раз

Звезда реалити-шоу и ее муж Трэвис Баркер два года пытались зачать ребенка.

44-летняя Кортни Кардашьян родила мальчика после безуспешных попыток зачать ребенка в течение двух лет с ее мужем Трэвисом Баркером. Для звезды реалити-шоу это четвертый ребенок, а для ее супруга — третий, но их первый общий малыш. Об этом пишет People.

Для знаменитой пары это был долгий путь: они потратили два года, пытаясь зачать ребенка. Кортни несколько раз пробовала ЭКО, но не забеременела, пока наконец не прекратила все методы лечения в конце прошлого года.

Основательница бренда POOSH тоже пережила тяжелую операцию на плоде в сентябре этого года, и могла потерять ребенка.

Кортни Кардашьян

Кортни прибыла в больницу накануне вечером. Позже туда приехала Кайли Дженнер, ее сестра, и ее муж звезды реалити-шоу, музыкант Трэвис Баркер.

Всего за несколько дней до родов, Трэвис публично заявил, что он и Кортни планировали назвать своего сына Рокки 13 Баркер.

Баркер ранее подтверждал, что дата родов его жены приходится на Хэллоуин.

Кортни Кардашьян

Для Кортни Кардашьян это четвертый ребенок, поскольку у нее уже есть трое детей — Мейсон, 13 лет, Пенелопа, 11 лет, и Рейн, восемь лет — от бывшего парня Скотта Дисика.

И это третий ребенок для Трэвиса, у которого двое детей — 20-летний Лэндон и 17-летняя Алабама — от его бывшей жены Шанны Моаклер.

Напомним, ранее Кортни Кардашьян рассказывала в интервью, что зачала ребенка естественным путем после двухлетних неудачных попыток ЭКО.

"Я просто говорю: как можно подвергать сомнению план Божий? Потому что именно так я вижу эту беременность, которая наступила, когда мы с Трэвисом даже не думали об этом, и через год после того, как мы прекратили ЭКО", — сказала она.

Романтические отношения Кортни и Трэвиса завязались в конце 2020 года после почти десятилетней дружбы. Они официально оформили свои отношения в Instagram в феврале 2021 года и к октябрю обручились.

Пара поженилась в здании суда в Санта-Барбаре в мае 2022 года, а неделю спустя вылетела в Портофино, Италия, чтобы провести роскошную свадьбу в особняке Дольче и Габбана на глазах у своих друзей и семьи.