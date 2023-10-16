Кортни Кардашьян на последних месяцах беременности снялась для обложки глянца

Телезвезда призналась, что забеременела естественным путем в 44 года и назвала это "божьим промыслом".

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Кортни Кардашьян, сестра знаменитой Ким Кардашьян и ее коллега по семейному реалити шоу, будучи на последних месяцах беременности, появилась на обложке Vanity Fair Italy.

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В откровенном интервью Кортни призналась, что она и ее муж, музыкант Трэвис Баркер зачали ребенка естественным путем после нескольких месяцев неудачного лечения бесплодия.

"Это случилось, когда мы с Трэвисом даже не думали об этом, и когда я прекратила лечение от бесплодия", — сказала создательница бренда Poosh.

Кортни Кардашьян

Кардашьян, которая сообщила о своей беременности в июне, назвала это "Божьим промыслом" и отметила, что комментарии в соцсетях, в которых сомневаются в ее естественной беременности, ее "не затрагивают".

"Тем, кто их пишет, я просто говорю: "Как вы можете подвергать сомнению Божий план? Потому что именно так я вижу эту беременность", — заявила телезвезда.

44-летняя Кортни и 47-летний Баркер начали заниматься экстракорпоральным оплодотворением , прежде чем связать себя узами брака в 2022 году.

"Меня подталкивали к ЭКО, как будто это был единственный вариант. Правда в том, что я чувствовал, что делаю что-то, что мне не подходит. В глубине души я знала, что это неправильно", — призналась Кортни.

Одна из сестер Дженнер-Кардашьян, у которой уже есть 13-летний Мейсон, 11-летняя Пенелопа и 8-летняя Рейн от бывшего партнера Скотта Дисика, рассказала в майском эпизоде ​​семейного шоу, что она и рокер Blink-182 "официально закончили" ЭКО.

Кортни Кардашьян

Она рассказала в интервью, что как только они "перестали форсировать процесс… это произошло".

Пара обнародовала новости о своей беременности на июньском концерте Баркера.

Хотя Кардашьян и рокер "еще не говорили о том, стоит ли часто говорить о будущем ребенке", они намекнули, что, возможно, назовут малыша Рокки.

"Физически я чувствую себя прекрасно. Мне нравится быть беременной. Но на этот раз за мной следила другая группа врачей, которые в первые месяцы налагали на меня множество ограничений. Никаких тренировок, никакого пилатеса, никакого кофеина и никаких перелетов на самолетах. Даже никакого секса! Думаю, вся эта осторожность меня немного испугала, потому что раньше мне никогда не приходилось быть настолько осторожной. Мне потребовалось некоторое время, чтобы избавиться от страха", — призналась телезвезда.

Напомним, Кортни Кардашьян, как и ее сестра Ким, также добилась успеха как предприниматель. После запуска оздоровительного сайта Poosh в 2019 году она запустила Lemme в 2022 году, бренд, специализирующийся на витаминах и пищевых добавках.

Роскошную свадьбу с Трэвисом Баркером Кортни сыграла в Портофино после церемоний в Лас-Вегасе и Санта-Барбаре.