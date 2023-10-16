Кортні Кардаш'ян на останніх місяцях вагітності знялася для обкладинки глянцю

Телезірка зізналася, що завагітніла природним шляхом у 44 роки і назвала це "божим промислом".

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Кортні Кардаш'ян, сестра знаменитої Кім Кардаш'ян та її колега по сімейному реаліті шоу, будучи на останніх місяцях вагітності, з'явилася на обкладинці Vanity Fair Italy.

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Кортні Кардаш'ян зізналася, чому не пам'ятає свого весілля

У відвертому інтерв'ю Кортні зізналася, що вона та її чоловік, музикант Тревіс Баркер, зачали дитину природним шляхом після кількох місяців невдалого лікування безпліддя.

"Це сталося, коли ми з Тревісом навіть не думали про це, і коли я припинила лікування від безпліддя", — сказала авторка бренду Poosh.

Кортні Кардаш'ян

Кардаш'ян, яка повідомила про свою вагітність у червні, назвала це "Божим промислом" і зазначила, що коментарі в соцмережах, у яких сумніваються в її природній вагітності, її "не зачіпають".

"Тим, хто їх пише, я просто кажу: "Як ви можете ставити під сумнів Божий план? Тому що саме так я бачу цю вагітність", — заявила телезірка.

44-річна Кортні та 47-річний Баркер почали займатися екстракорпоральним заплідненням, перш ніж зв'язати себе узами шлюбу 2022 року.

"Мене підштовхували до ЕКЗ, ніби це був єдиний варіант. Правда в тому, що я відчував, що роблю щось, що мені не підходить. У глибині душі я знала, що це неправильно", — зізналася Кортні.

Одна із сестер Дженнер-Кардаш'ян, яка вже має 13-річного Мейсона, 11-річну Пенелопу та 8-річну Рейн від колишнього партнера Скотта Дісіка, розповіла в травневому епізоді сімейного шоу, що вона і рокер Blink-182 "офіційно закінчили" ЕКЗ.

Кортні Кардаш'ян

Вона розповіла в інтерв'ю, що щойно вони "перестали форсувати процес... це сталося".

Пара оприлюднила новини про свою вагітність на червневому концерті Баркера.

Хоча Кардаш'ян і рокер "ще не говорили про те, чи варто часто говорити про майбутню дитину", вони натякнули, що, можливо, назвуть малюка Роккі.

"Фізично я почуваюся чудово. Мені подобається бути вагітною. Але цього разу за мною стежила інша група лікарів, які в перші місяці накладали на мене безліч обмежень. Жодних тренувань, жодного пілатесу, жодного кофеїну і жодних перельотів на літаках. Навіть ніякого сексу! Думаю, вся ця обережність мене трохи налякала, тому що раніше мені ніколи не доводилося бути настільки обережною. Мені знадобився деякий час, щоб позбутися страху", — зізналася телезірка.

Нагадаємо, Кортні Кардаш'ян, як і її сестра Кім, також досягла успіху як підприємець. Після запуску оздоровчого сайту Poosh 2019 року вона запустила Lemme 2022 року, бренд, що спеціалізується на вітамінах і харчових добавках.

Розкішне весілля з Тревісом Баркером Кортні зіграла в Портофіно після церемоній у Лас-Вегасі та Санта-Барбарі.