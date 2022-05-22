З'явилися перші фото італійського весілля Кортні Кардаш'ян

Наречена була в білому, а ось її молодша сестра Кім обрала мереживне вбрання у стилі Мортіші Аддамс із "Сімейки Аддамс"

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Раніше в мережі з'явилися перші знімки з італійського Портофіно, де Кортні Кардаш'ян, старша із сестер, втретє вийшла заміж за свого обранця Тревіса Баркера. Проте виявилося, що чорна мінісукня та коротка вуаль була лише одним із нарядів. Головне плаття все ж таки було білим, але теж коротким. Daily Mail опублікував перші знімки та подробиці урочистості.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

46-річний Тревіс з'явився на церемонії не в сутані, в якій його бачили раніше, а в елегантному костюмі з краваткою-метеликом. На весіллі також були присутні двоє його дорослих дітей від попередніх стосунків: син Лендон та дочка Алабама.

[ + – ] Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер перед вівтарем Фото: Скриншот

Сама церемонія пройшла в сутані, як і пророкували таблоїди, Кортні йшла до вівтаря під "Аве Марія". У сутан їй допомагала спуститися її мати, Кріс Дженнер, яка для свята обрала блідо-рожеву сукню, прикрашену пір'ям.

[ + – ] Кортні Кардаш'ян та Кріс Дженнер Фото: Backgrid

До слова, спонсорами церемонії виступив модний будинок Dolce & Gabbana, який не лише надав весільне вбрання, а й катери Riva, на яких гості прибували на Портофіно, де проходила церемонія.

Сукня Кортні була пошита з мережив і доповнена корсетом, а на довгій вуалі вишита Діва Марія. В руках вона несла невеликий букет із червоних та білих троянд.

[ + – ] Кортні Кардаш'ян та Кріс Дженнер Фото: Backgrid

Після вінчання пара з гостями позувала фотографам, так що офіційних знімків варто очікувати пізніше.

Пізніше помічено спалахи фотоапаратів, що вказують на те, що пара позувала для офіційних фотографій зі своєю родиною та друзями. Відомо, що всю територію вілли Кастелло Браун, де проходила весільна вечірка, закрили для публіки та надійно приховали від сторонніх очей, а весь персонал підписав юридичну угоду, яка забороняє їм говорити про весілля.

Сестри Хлоя та Кім Кардаш'ян на весіллі з'явилися в чорних вбраннях. Причому вбрання Кім у мережі вже порівняли із сукнею Мортіші Аддамс із відомого фільму.

[ + – ] Кім Кардаш'ян з дочкою Норт Фото: Backgrid

Точна кількість гостей — невідома, але весілля відвідав Machine Gun Kelly, давній друг нареченого, з яким вони записали рок-альбом Tickets to My Downfall минулого року. Меган Фокс його супроводжувала, але їй вдалося втекти від папараці.

[ + – ] Machine Gun Kelly прибув на весілля Фото: SWNS

Нагадаємо, на Портофіно відбулася вже третя весільна церемонія Кортні та Тревіса. Перша відбулася в Лас-Вегасі, але була недійсною через відсутність низки документів. Вони повінчалися в Санта-Барбарі у травні вдруге.