Кортні Кардаш'ян показала фотографії з весілля з Тревісом Баркером

На знімках можна побачити весільну сукню Кортні та гостей скромної церемонії.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

43-річна теледіва та модель Кортні Кардаш'ян підтвердила, що вона тепер заміжня жінка, опублікувавши в себе в Instagram весільні фотографії.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Поки смерть не розлучить нас", — підписала чорно-білі знімки зірка "Кардаш'ян".

[ + – ] Кортні Кардаш'ян та її чоловік Тревіс Баркер влаштували скромну весільну церемонію Фото: kourtneykardash

Весільний фотозвіт відкриває знімок закоханих, які цілуються у чорному автомобілі з відкидним верхом із написом "молодята". На наступних фото можна розглянути коротку білу сукню з фатою, яку Кортні обрала для урочистостей, а також смокінг її офіційного чоловіка Тревіса Баркера.

[ + – ] Для весільної церемонії Кортні обрала коротку білу сукню і фату, що підходить до неї Фото: kourtneykardash

[ + – ] Тревіс Баркер одягнув чорний смокінг та сонцезахисні окуляри Фото: kourtneykardash

На одному зі знімків молодята стоять поряд з бабусею Кардаш'ян, Мері Джо Кемпбелл, та батьком Баркера, Ренді Баркером — єдиними свідками скромної церемонії в Санта-Барбарі.

[ + – ] На весільній церемонії були лише найближчі люди нареченого та нареченої Фото: kourtneykardash

Як пишуть у виданні TMZ, у зірки реаліті-шоу та її чоловіка, барабанщика Blink-182, попереду ще велике весільне свято в Італії в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, для 43-річного Тревіса це третій шлюб. Він був одружений двічі — на Меліссі Кеннеді та Шанні Моаклер. Кортні офіційно вийшла заміж уперше. З батьком своїх дітей, бізнесменом Скоттом Дісіком, вони не були розписані.

Тревіс Баркер зробив пропозицію Кортні минулої осені на заході сонця біля океану в оточенні тисячі троянд. Перед тим він вирушив на могилу до покійного батька своєї коханої, Роберта Кардаш'яна, щоб попросити благословення на шлюб.

Перш ніж зіграти офіційне весілля, пара влаштувала репетицію урочистостей у Лас-Вегасі. Кортні та Тревіс обмінялися кільцями відразу після церемонії нагородження "Греммі-2022" у ніч із 3 на 4 квітня 2022 року. Молодят вінчав переодягнений Елвіс Преслі. Пізніше з'ясувалося, що пара не мала з собою свідоцтва про шлюб, а жартівлива церемонія була романтичним поривом Тревіса.

Раніше Фокус писав, що Кортні Кардаш'ян випадково зламала свою обручку від відомого ювеліра за мільйон доларів.