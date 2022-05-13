Кортні Кардаш'ян зламала свою обручку за мільйон доларів

Знаменитість дуже засмутилась через прикрий інцидент.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

43-річна світська левиця Кортні Кардаш'ян зламала обручку за один мільйон доларів. Про це пише The Cut.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як відомо, восени 2021 коханий Кортні барабанщик гурту Blink-182 Тревіс Баркер освідчився їй та подарував розкішну каблучку з діамантом від відомої ювелірки Лоррейн Шварц. Вартість виробу оцінюється в один мільйон доларів.

[ + – ] Кортні та Тревіс зіграли пробне весілля

Проте згодом стало відомо, що Кортні зламала каблучку, ненавмисне наступивши на неї. Про це наречена Тревіса розповіла в новому епізоді реаліті-шоу The Kardashians.

"Я сиділа на підлозі, складала худі, зняла каблучку та положила її біля себе на підлозі", — розповіла Кортні, додавши, що після цього вона раптово встала взяти щось з шафи і ненавмисне наступила на обручку.

[ + – ] Кортні Кардаш'ян демонструє свої каблучки

За словами світської левиці, вона плакала через прикрий інцидент декілька годин та зателефонувала своєму коханому повідомити про прикрість. На що Тревіс підтримав Кортні, проте вона все одно пережила нервовий зрив на фоні зламаної каблучки.

Зазначимо, що Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер готуються до весілля. Музикант освідчився своїй коханій восени 2021, а через пів року під час церемонії "Греммі-2022" вони зіграли пробне весілля в найкращих традиціях Лас-Вегаса. Молодят навіть повінчав двійник Елвіса Преслі.

Нагадаємо, наречений Кортні ходив до могили її покійного батька, аби попросити благословення на шлюб зі знаменитістю.

Також Фокус писав про розкішну каблучку за 2 млн доларів, яку продемонструвала дружина Брукліна Бекхема — американська акторка Нікола Пельтц.