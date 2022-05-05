Наречений Кортні Кардаш'ян просив благословення у її померлого батька

Тревіс Баркер перед тим, як зробити пропозицію Кортні, ходив на могилу до Роберта Кардаш'яна.

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Торік восени барабанщик рок-гурту Blink-182 Тревіс Баркер зробив пропозицію моделі Кортні Кардаш'ян, на що зірка відповіла згодою. Як виявилося, романтичною була не тільки пропозиція, яку музикант зробив на заході сонця біля океану в оточенні тисячі троянд, а й вчинок Баркера напередодні цієї важливої події. Музикант вирушив на могилу до Роберта Кардаш'яна, щоб попросити руку та серце його дочки. Про це стало відомо із Twitter Кортні.

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"Найнеймовірніша людина, яку я знаю", — підписала Кардаш'ян перепост повідомлення, в якому йдеться, що вчинок Тревіса — дуже гарний жест.

Нагадаємо, роман Кортні та Тревіса закрутився у 2020 році, офіційно про їхні стосунки стало відомо у січні 2021, а у жовтні пара побралася. Вони планували знімати своє сімейне життя на камеру і демонструвати його широкому загалу, як це завжди було прийнято в сімействі Кардаш'ян-Дженнер.

Як писав раніше Фокус, пара зіграла весілля у Лас-Вегасі після музичної премії "Греммі", але пізніше заявили, що це була лише репетиція офіційної урочистості. У ЗМІ писали, що захід був спонтанний. Ідея належала Тревісу. Пара чудово провела час у Лас-Вегасі і вирішила завершити цей день спонтанним маленьким святом, яке не мало жодних юридичних зобов'язань.

Також ходили чутки про вагітність Кортні, оскільки вона прийшла на церемонію нагородження "Греммі" у приталеному костюмі, через що її шанувальники побачили округлений живіт. Пізніше з'ясувалося, що Кортні дійсно планує дитину, для чого приймає гормональні препарати, що впливають на її фізичний та емоційний стан. Поки що у старшої Кардаш'ян від першого шлюбу з бізнесменом Скоттом Дисіком росте троє дітей.